КМІС: рівень довіри до президента Зеленського з травня не змінився

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У КМІС вказують, що більше довіряють президенту ті, хто вважає, що Захід хоче справедливого миру для України — 69% серед них довіряють проти 29%, які не довіряють

На сьогодні 59% українців довіряють президенту Україні Володимиру Зеленському. Рівень довіри не змінився з травня цього року. Про це стало відомо з результатів дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 20 вересня до 3 жовтня.

Водночас 37% опитаних не довіряють главі держави. Зазначено, що на тлі інших регіонів, де результати схожі, Схід дещо вирізняється — 51% довіряють і 45% — не довіряють Зеленському. В інших регіонах довіряють більше — 58-62% проти 35-38%, які не довіряють.

У КМІС вказують, що більше довіряють президенту ті, хто вважає, що Захід хоче справедливого миру для України — 69% серед них довіряють проти 29%, які не довіряють.

Після вторгнення РФ рівень довіри українців до президента зріс до 90%. Вже до кінця грудня 2023 року цей рівень знизився до 77%, до лютого 2024 року — до 64%, до травня 2024 року — до 59%, вказують в Інституті.

За словами соціологів, ставлення до президента є не лише оцінкою його діяльності як посадової особи, але також у широкому трактуванні є маркером внутрішньополітичної ситуації, особливо на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, Зеленський під час зустрічі з підприємцями Полтавщини пообіцяв посилити ППО в регіоні.