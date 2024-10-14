Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Україна, Світ

КМІС: рівень довіри до президента Зеленського з травня не змінився

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 86

У КМІС вказують, що більше довіряють президенту ті, хто вважає, що Захід хоче справедливого миру для України — 69% серед них довіряють проти 29%, які не довіряють

На сьогодні 59% українців довіряють президенту Україні Володимиру Зеленському. Рівень довіри не змінився з травня цього року. Про це стало відомо з результатів дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 20 вересня до 3 жовтня.

Водночас 37% опитаних не довіряють главі держави. Зазначено, що на тлі інших регіонів, де результати схожі, Схід дещо вирізняється — 51% довіряють і 45% — не довіряють Зеленському. В інших регіонах довіряють більше — 58-62% проти 35-38%, які не довіряють.

У КМІС вказують, що більше довіряють президенту ті, хто вважає, що Захід хоче справедливого миру для України — 69% серед них довіряють проти 29%, які не довіряють.

Після вторгнення РФ рівень довіри українців до президента зріс до 90%. Вже до кінця грудня 2023 року цей рівень знизився до 77%, до лютого 2024 року — до 64%, до травня 2024 року — до 59%, вказують в Інституті. 

За словами соціологів, ставлення до президента є не лише оцінкою його діяльності як посадової особи, але також у широкому трактуванні є маркером внутрішньополітичної ситуації, особливо на тлі повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, Зеленський під час зустрічі з підприємцями Полтавщини пообіцяв посилити ППО в регіоні.

0
Автор: Телеграф Джерело фото: пресслужба президента України
Теги: Зеленський кміс опитування
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх