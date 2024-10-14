Кременчуцькі спортсмени вибороли призові місця на Всеукраїнському турнірі з дзюдо «Stronger Together Cup 2024». Здобутками вихованців поділилися тренери на сторінці клубу «Кремень Дзюдо».
За результатами змагань першого турнірного дня призові місця у різних вікових категоріях вибороли:
Відбувся турнір 12-13 жовтня у Києві. Участь у ньому взяли 900 дзюдоїстів із 84 клубів України.
Нагадаємо, нещодавно кременчуцькі дзюдоїсти стали переможцями та призерами обласного чемпіонату з дзюдо.
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