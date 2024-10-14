Рослини, які гарно ростуть у коридорі та темних кімнатах

Сьогодні, 07:03 Переглядів: 256

Ми зібрали для вас перелік рослин, які можуть рости і без прямого сонячного освітлення

Монстера

Квітка чудово фільтрує повітря й не дає проникнути в будинок темним силам. Монстера дійсно енергетично сильна рослина, тому її не рекомендується вирощувати в спальні, натомість у коридорі вона почуватиметься чудово.

Спатифілум

Рослина під назвою «Жіноче щастя» чудово росте на північних вікнах. Спатифілум не потребує сонячного світла, і, на відміну від монстери, його рекомендують встановлювати в кімнатах для відпочинку

Дифенбахія

Рослина є природним фільтром та добре очищає повітря. При цьому слід пам’ятати, що дифенбахія є досить отруйною рослиною. Після роботи з квіткою необхідно ретельно вимити руки.

Пуансетія або Різдвяна зірка

Починаючи з жовтня-листопада, пуансетію тримають під лампою не більше 10 годин, а потім накривають рослину коробкою або переносять у темну кімнату, де взагалі немає світла. Лише за такого режиму можна добитися почервоніння листя до свята Різдва.