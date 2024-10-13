«Справедлива мобілізація саме так і виглядає» — у Третій штурмовій бригаді відреагували на рейди ТЦК

Сьогодні, 18:17 Переглядів: 554 Коментарів: 2

Днями військові з ТЦК та працівники поліції провели масові рейди по перевірці документів у чоловіків призовного віку у різних містах України, зокрема під Палацом спорту у Києві після концерту «Океану Ельзи». Крім того, рейди проводили у ресторанах, фітнес-клубах та, навіть, стриптиз-клубах. Декілька чоловіків, які не мали документів або відмовлялись їх показувати, були затримані. Відповідні ролики виклали у соцмережах, що викликало масове обурення.

У Третій окремій штурмовій бригаді (3 ОШБр) відреагували на рейди ТЦК і поліції по заходах та різних закладах у Києві й інших обласних центрах і назвали це «справедливою мобілізацією». Відповідний пост написав у Telegram заступник командира бригади Максим Жорін.

— Справедлива мобілізація саме так і виглядає — коли не тільки з сіл і маленьких міст забирають людей, а й з великих міст теж, де люди спокійно ходять на концерти і в рестіки, - написав заступник командира бригади Максим Жорін, коментуючи одне з відео затримання хлопця працівниками ТЦК у столиці.

Військовий розкритикував обурення такими перевірками, що висловлювали багато українців.

— Не може бути так, що частина країни їб***шить третій рік, а інша частина живе своє життя і ще обурюється перевірками. Станьте на облік і ходіть далі, у чому проблема? Питання, чи не соромно здоровим тіпам так верещати, вже мабуть не варто задавати, - зазначив Жорін.

Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв написав у Facebook, що такі перевірки мають проводитися регулярно.

Без ТЦК не обійтися: у Міноборони пояснили, чи можлива повністю добровільна мобілізація

Нагадаємо, ми писали, що ТЦК займається не лише призовом на військову службу за мобілізацією, а й іншими важливими функціями, а тому без цих військових установ ЗСУ не обійтися. Навіть у разі реформування системи поповнення ЗСУ за територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки залишиться функція примусової мобілізації.

Кабмін ухвалив нову схему мобілізації добровольців, а у парламенті закликають до радикальних заходів через спад призову

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що Кабінет міністрів ухвалив важливе рішення, яке розширює можливості мобілізації добровольців в армію. Про це 1 жовтня повідомило Міністерство оборони України.

Відтепер командири військових частин отримали право самим займатися мобілізацією військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання служити. Нова постанова уряду, розроблена Міноборони, надає військовозобов’язаним можливість обирати військову частину, де вони хочуть служити, минаючи ТЦК та СП. Командири військових частин можуть направляти кандидатів на проходження ВЛК. А Генеральний штаб ЗСУ має визначити список військових частин, командири яких зможуть призивати добровольців до себе на службу.

Україні, можливо, доведеться знизити призовний вік, якщо Росія оголосить мобілізацію — нардеп

Водночас народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні спостерігається спад мобілізації. У зв’язку з цим, він закликав до радикальних заходів, щоб підвищити ці показники. Роман Костенко в ефірі Radio NV заявив, що Україні, можливо, доведеться ухвалити законопроєкти щодо зниження призовного віку, якщо Росія оголосить мобілізацію.

Мобілізація за оголошенням: чи варто чекати повістку, та у чому переваги служби за контрактом

У Полтавському ОТЦК також розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних Сил України.