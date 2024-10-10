Без ТЦК не обійтися: у Міноборони пояснили, чи можлива повністю добровільна мобілізація

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 1

ТЦК займається не лише призовом на військову службу за мобілізацією, а й іншими важливими функціями

Навіть у разі реформування системи поповнення Збройних сил України за територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) залишиться функція примусової мобілізації. Про це у коментарі NV заявив уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Він зауважив, що пряма мобілізація громадян до конкретних військових частин, яка відбувається в обхід ТЦК, передбачає добровільне бажання людини вступити на службу. Тобто вона стосується лише добровольців. Для примусової мобілізації військовозобов’язаних все одно потрібна структура на кшталт теперішньої ТЦК.

Олексій Бежевець нагадав, що крім проведення мобілізації ТЦК також виконують інші важливі державні функції. Зокрема, опікуються соціальною підтримкою військових та ветеранів.

— Вони можуть бути реформовані, переформатовані, що завгодно. Але ці функції все одно хтось має виконувати, — пояснив він.

Представник Міноборони наголосив, що класичний процес мобілізації не може відбуватися на виключно добровільних засадах і все одно передбачає певний примус.

— Відповідно, не можна казати, що це (залучення добровольців до конкретних частин в обхід ТЦК — ред.) замінить мобілізацію. Мобілізація там, де є елементи примусу адміністративного і кримінальної відповідальності. Це для тих, хто не усвідомив свій громадянський обовʼязок, і попри те, що повинен (служити — ред.), немає відстрочки, бронювання і все інше, однак ухиляється, — пояснив Олексій Бежевець.

Понад 20 тисяч українців звернулися до центрів рекрутингу: чи може це замінити мобілізацію

Нагадаємо, загалом в Україні налічується 40 центрів рекрутингу. Проте, рекрутинг не може забезпечити комплектування збройних сил будь-якої держави, яка веде повномасштабну війну. Станом на 6 жовтня до центрів рекрутингу української армії звернулися понад 20 тисяч осіб. За інформацією Міноборони близько 5 тисяч з них розглядають як кандидати до Сил оборони, а 1726 вже розпочали військову службу або незабаром приєднаються до війська.

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Відтепер командири військових частин отримали право самим займатися мобілізацією військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання служити. Нова постанова уряду, розроблена Міноборони, надає військовозобов’язаним можливість обирати військову частину, де вони хочуть служити, минаючи ТЦК та СП. Командири військових частин можуть направляти кандидатів на проходження ВЛК. А Генеральний штаб ЗСУ має визначити список військових частин, командири яких зможуть призивати добровольців до себе на службу.

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Водночас народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні спостерігається спад мобілізації. У зв’язку з цим, він закликав до радикальних заходів, щоб підвищити ці показники. Роман Костенко в ефірі Radio NV заявив, що Україні, можливо, доведеться ухвалити законопроєкти щодо зниження призовного віку, якщо Росія оголосить мобілізацію.

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