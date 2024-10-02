Кабмін ухвалив нову схему мобілізації, а у парламенті закликають до радикальних заходів через спад призову

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Нововведення надає військовозобов'язаним можливість обирати військову частину, де вони хочуть служити, минаючи ТЦК та СП

Кабінет міністрів ухвалив важливе рішення, яке розширює можливості мобілізації добровольців в армію. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відтепер командири військових частин отримали право самим займатися мобілізацією резервістів та військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання служити. Таке право їм дає затверджена постанова уряду, розроблена Міноборони.

Нововведення надає військовозобов’язаним і резервістам-добровольцям можливість обирати військову частину, де вони хочуть служити, минаючи територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Командири підрозділів можуть не лише направляти таких добровольців на військово-лікарські комісії для перевірки їхньої придатності до служби, але й формувати бойові частини з тих, хто готовий йти служити на умовах мобілізації.

Генеральний штаб ЗСУ визначить список військових частин, командири яких зможуть призивати добровольців на службу.

Це повинно значно спростити та прискорити процес рекрутингу, що допоможе оперативніше комплектувати військові частини мотивованими військовослужбовцями.

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що це нововведення дозволить максимально використати бажання громадян захищати країну.

За його словами, бригади отримають необхідний інструмент для якісного рекрутингу, завдяки якому добровольці зможуть потрапити саме в ті підрозділи, де їхні навички та мотивація будуть найбільш затребувані.

Нагадаємо, про це нововведення учора першим повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Телеграм-каналі.

Командири військових частин зможуть набирати добровольців без участі ТЦК — Гончаренко

Треба приймати радикальні заходи для посилення мобілізації

Водночас інший народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що в Україні спостерігається спад мобілізації. У зв’язку з цим, він закликав до радикальних заходів, щоб підвищити ці показники.

Про це Роман Костенко розповів в інтерв’ю виданню NV.

За його словами, потрібно не боятися говорити про погіршення мобілізації та вживати заходів, які «можуть для когось звучати радикальними». Роман Костенко переконаний, що президент Володимир Зеленський як Верховний Головнокомандувач і міністр оборони Рустем Умєров мають «брати на себе відповідальність» і використовувати «різні методи».

Методами, які допоможуть подолати спад мобілізації, на його думку, є підвищення мотивації різних категорій населення для служби на контракті, а також зниження призовного віку. Якщо ж мобілізацію в Україні надалі будуть «спускати на гальмах», то скоро вона «піде в мінус».

— Ось на це треба звернути увагу — набір людей, правильних, не просто всіх підряд. Найбільша проблема — ми набираємо всіх підряд, у нас велика армія, а на полі бою нікого немає, бо набираємо обмежено придатних, — заявив Роман Костенко.

Минулого тижня Роман Костенко в ефірі Radio NV заявив, що Україні, можливо, доведеться переглянути та ухвалити законопроєкти щодо зниження призовного віку, якщо Росія оголосить мобілізацію.

Україні, можливо, доведеться знизити призовний вік, якщо Росія оголосить мобілізацію — нардеп

За його словами, у разі оголошення мобілізації в Росії, українському уряду доведеться оперативно реагувати. Одним із можливих кроків стане перегляд законодавства: зниження призовного віку, перегляд категорій громадян, які мають право на відстрочку від призову, та вжити інші термінові заходи, щоб поповнити Сили оборони.

Нагадаємо, 2 квітня 2024 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон, ухвалений минулого року, про зниження призовного віку з 27 до 25 років.

Зеленський підписав закон про зниження призовного віку до 25 років

Минулого тижня народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що відповідно до директиви Командування Сухопутних військ ЗСУ № 116/2/1/21409, в Україні призупинена мобілізація військовозобов’язаних віком від 18 до 25 років, які мають обмежену придатність до проходження військової служби. А призов чоловіків віком від 50 до 60 років може бути здійснена лише за спеціальним розпорядженням Генштабу.

Мобілізацію обмежено придатних віком до 25 років зупинили, а призов чоловіків старше 50 — ускладнили

На брифінгу у минулу середу речник Полтавського ОТЦК Роман Істомін розповів про підстави та механізм отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Він також зазначив, що наявність права на відстрочку не означає наявності відстрочки.

Речник Полтавського ОТЦК розповів про відстрочки від мобілізації та порадив адвокатам поважати час ТЦК та кошти клієнтів

Раніше в Полтавському ОТЦК та СП розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних сил України.

Згідно із новим законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу. А у співробітників ТЦК є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи.