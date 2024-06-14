Чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення ЗСУ — Полтавський ОТЦК

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 913

Закон про вдосконалення мобілізації відвів військовозобов’язаним 60 днів на уточнення облікових даних, які закінчуються 16 липня. А групи оповіщення вручають повістки на вулицях, не чекаючи цієї дати — у Полтавському ТЦК пояснили причину

Новий закон про вдосконалення мобілізації, який набув чинності 18-го травня, визначив, що військовозобов’язані повинні оновити свої облікові дані протягом 60 днів — до 16 липня. Проте, групи оповіщення продовжують вручати повістки на вулицях міст, не чекаючи цієї дати.

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Начальник служби зв’язків з громадськістю Полтавського обласного територіального центра комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Роман Істомін учора на брифінгу розповів журналістам, чому районні ТЦК вдаються до цієї практики та пояснив, які бувають методи комплектування Збройних Сил України.

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За його словами, мобілізація під час воєнного стану була та залишається основним способом поповнення ЗСУ та інших військових формувань. Втім, це не єдиний спосіб, адже є й більш зручний — військова служба за контрактом. Перевагу другого у тому, що чоловік може обрати для себе не тільки посаду, а й військову частину та підрозділ.

— Рекрутингові центра наразі відкриті по усій країні й мають популярність. Особливо за такими спеціальностями, як оператор дронів… Вступити на військову службу за контрактом можна і безпосередньо у ТЦК, де також є інформація по усім вакансіям в ЗСУ та інших військових формуваннях, — розповів Роман Істомін.

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Він додав, що долучитися до Сил оборони України можна й шляхом вступу у військово-навчальні заклади. Для цього потрібно пройти відбір та декілька років навчатися у вищих військових навчальних закладах.

— Вступна кампанія продовжується. Наразі у військових вишах з’явилися нові спеціальності, пов’язані з кіберрозвідкою та кібербезпекою, експлуатацію БПЛА, у тому числі й морських дронів та інші. Вступати на навчання можуть як чоловіки, так і жінки, — пояснив спікер Полтавського ОТЦК.

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Він відповів на питання журналістів, чому попри те, що строк оновлення облікових даних військовозобов’язаними ще не завершився, групи оповіщення продовжують вручати повістки на вулицях міст, не чекаючи 16 липня.

— Якби військовозобов’язані своєчасно оновлювали свої дані, як це передбачено правилами військового обліку, то не було би черг у ТЦК та потреби вручати повістки у громадських місцях. Це не те, що нам захотілося — і ми це робимо. Це вимушений крок. Нам зручніше працювати у кабінеті. Вручення повісток забирає дуже багато часу та сил, і відволікає від виконання основних завдань. Але ЗСУ потрібно поповнювати, нові військові частини треба комплектувати. Тому наші військовослужбовці й виходять на вулиці міст у складі груп оповіщення, — пояснив Роман Істомін.

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Він додав, що через це та кампанію оновлення даних, зросло навантаження на працівників ТЦК та СП і наявних ресурсів недостатньо, щоб усіх прийняти швидко та без черг. Полтавський обласний ТЦК та СП ініціював відновлення районних ТЦК у Полтаві. Проте, це питання поки не вирішено.

— У чергах стоять переважно ті, хто оформлює відстрочку від призову. Ті, хто уточнює свої облікові дані проходять першочергово. Так само як й ті, хто прибуває до ТЦК за повістками, — заявив речник Полтавського ОТЦК.

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Роман Істомін також пояснив журналістам, як відбувається оповіщення військовозобов’язаних за місцем роботи.

— Військові з ТЦК цим не займаються. Керівнику підприємства приносять розпорядження начальника ТЦК та СП з виписаними повістками. Він видає по підприємству наказ й забезпечує вручення повісток та прибуття до ТЦК своїх працівників. Участь працівників ТЦК у цьому процесі не потрібна, — пояснив він.

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Нагадаємо, згідно із новим законом про вдосконалення мобілізації (№ 3633-ІХ) військовозобов’язані повинні постійно мати при собі військово-облікові документи та пред’являти їх разом з документом, що посвідчує особу. А у співробітників ТЦК є право вимагати від чоловіків віком від 18 до 60 років показати свої військово-облікові документи.

У Кременчуцькому районному ТЦК та СП запрацював Call-центр, в якому можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби.

Кременчуцький РТЦК зараз працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.

Він також пояснив «Кременчуцькому Телеграфу», хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише особисто відвідавши ТЦК, а кому достатньо їх оновити у додатку «Резерв+» чи ЦНАПі.