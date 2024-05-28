У Кременчуцькому районному ТЦК та СП запрацював Call-центр

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 192

У Call-центрі можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби

У Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) працює Call-центр, в якому можна отримати консультації з найбільш поширених питань, що стосуються оформлення документів та військового обліку.

Про це сьогодні повідомили на офіційній сторінці Кременчуцького РТЦК у Facebook.

Номер телефону Call-центру — (05366) 3-10-45

— Також, Вам нададуть відповіді щодо питань проходження військової служби, — йдеться у повідомленні.

Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК

Нагадаємо, Кременчуцький РТЦК працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. А нещодавно в ТЦК запровадили електронну чергу і вже близько 20% відвідувачів користується цим сервісом. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.