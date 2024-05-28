Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна, ТЪ у темі

У Кременчуцькому районному ТЦК та СП запрацював Call-центр

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 192

   

У Call-центрі можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби

У Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) працює Call-центр, в якому можна отримати консультації з найбільш поширених питань, що стосуються оформлення документів та військового обліку.

Про це сьогодні повідомили на офіційній сторінці Кременчуцького РТЦК у Facebook.

Номер телефону Call-центру — (05366) 3-10-45

— Також, Вам нададуть відповіді щодо питань проходження військової служби, — йдеться у повідомленні.

Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК

Нагадаємо, Кременчуцький РТЦК працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. А нещодавно в ТЦК запровадили електронну чергу і вже близько 20% відвідувачів користується цим сервісом. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.

ПО ТЕМІ:

Записатися на відвідування Кременчуцького РТЦК можна в електронній черзі — сервіс працює в тестовому режимі

Чому на вулицях Кременчука вручають повістки та кому оновлення даних у «Резерв+» не допоможе уникнути візиту до ТЦК

На Полтавщині в районних ТЦК виникли черги — у Кременчуці їх немає, а в наметі військкомату пропонують їжу та чай 

«Зараз стоїть питання виживання нашої держави... Не треба боятися», – начальник Кременчуцького РТЦК

Чи можлива демобілізація без посилення мобілізації, і як це може привести до поразки у війні та втрати державності 

На Полтавщині поліція за зверненнями ТЦК розшукувала 30 тисяч військовозобов’язаних 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: ТЦК та СП Волков телефон ТЦК
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх