У Кременчуцькому районному ТЦК та СП запрацював Call-центр

У Call-центрі можна отримати консультації з питань, що стосуються оформлення документів, військового обліку та проходження військової служби
У Кременчуцькому районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) працює Call-центр, в якому можна отримати консультації з найбільш поширених питань, що стосуються оформлення документів та військового обліку.
Про це сьогодні повідомили на офіційній сторінці Кременчуцького РТЦК у Facebook.
Номер телефону Call-центру — (05366) 3-10-45
Хто з військовозобов’язаних зможе повністю оновити свої облікові дані лише в Кременчуцькому РТЦК
Нагадаємо, Кременчуцький РТЦК працює 7 днів на тиждень. При цьому, цивільні працівники працюють з 8.00 до 17.00, а військовослужбовці — цілодобово. А нещодавно в ТЦК запровадили електронну чергу і вже близько 20% відвідувачів користується цим сервісом. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» повідомив начальник РТЦК Мирослав Волков.
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