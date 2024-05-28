На Полтавщині горіло 5 га лісу — Пронін

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У Великорублівській громаді на Полтавщині сталася лісова пожежа — у Борівському лісництві загорілася підстилка. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.