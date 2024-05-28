На Полтавщині горіло 5 га лісу — Пронін

У Великорублівській громаді на Полтавщині сталася лісова пожежа — у Борівському лісництві загорілася підстилка. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
Приблизна площа, на яку розкинувся вогонь — 5 га. Рятувальникам знадобилося близько двох годин, аби пожежу локалізувати.
Також начальник ПОВА подякував пожежникам за оперативну та ефективну роботу, а громадян закликав бережно ставитися до довкілля та дотримуватися правил пожежної безпеки.
Нагадаємо, фахівці Слобожанського лісового офісу оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки у лісах на Полтавщині. Минулого тижня у лісі поблизу Горішніх Плавнів на Кременчуччині сталася пожежа.
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