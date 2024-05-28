У Кременчуцькому районі немовля потрапило в реанімацію з травмами: поліція підозрює батька

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27 травня у Глобиному немовля отримало сильні травми, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Близько 10.00 до відділу № 1 (м. Глобине) Кременчуцького районного управління поліції надійшла інформація від медиків про виявлені травми в одномісячного немовляти. Дитину госпіталізували до Кременчуцької дитячої лікарні, де вона наразі перебуває в реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування.

— За попередньою версією слідства, травми немовляті міг спричинити 26-річний батько. Наразі обставини побиття хлопчика з’ясовує слідство, — розповів заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

За цим фактом слідчі розпочали провадження за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження). Також вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ст.166 Кримінального кодексу України — злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування.

Чоловікові загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що торік жінка у Глобиному залишила своє новонароджене немовля на смітнику.