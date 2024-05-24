Пожежі на природі почастішали: учора на Кременчуччині зафіксовано чотири випадки

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Учора, 23 травня, на території Кременчуцького району сталися чотири пожежі на природі. Про це повідомляють у добовому зведенні у пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Гасили вогонь у Кременчуці по вулиці Ярмарковій. Внаслідок загоряння вигорів сухостій на території площею 0,02 га. Загасили вогонь надзвичайники одного відділення 16-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Ще одна пожежа на природі сталася у Кременчуці по вулиці Гайдамацька. Вогонь знищив 0,006 га площі сухої рослинності. Гасили пожежу рятувальники одного відділення 15-ї ДПРЧ.

Горіло вчора і у Градизьку. Пожежа сталася на відкритій території по вулиці Старокиївська. Вигоріла суха трава на ділянці площею 0,2 га. Загасили пожежу представники Градизької місцевої пожежної охорони.

Також пожежа на природі сталася учора і у селі Салівка поблизу Горішніх Плавнів — загорівся лісовий масив. Вогонь знищив лісову підстилку на площі 0,37 га. Гасили пожежу працівники Салівського лісництва без підрозділів ДСНС.

Нагадаємо, з потеплінням збільшується і кількість пожеж у природі. Наприклад, у квітні надзвичайники Полтавщини за один день зафіксували 12 пожеж сухої страви.

У Кременчуцькому райуправлінні ДСНС вкотре нагадують, що під час воєнного стану в Україні посилилася відповідальність за самовільне спалювання, випалювання сухої рослинності або її залишків. За кожен такий підпал передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність.

За підпал сухостою громадяни притягуються до відповідальності за ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення та мають сплатити штраф у розмірі від 3060 грн до 6120 грн. За порушення вимог пожежної безпеки громадяни притягуються за ст. 175 КУпАП, їм загрожує штраф у розмірі від 1700 грн до 3400 грн, а посадовим осібам — від 3400 грн до 5100 грн.

Надзвичайники радять не нехтувати протипожежними заходами на присадибних ділянках, а якщо ви стали свідком пожежі на відкритій території — негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером «101».