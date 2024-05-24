Кременчуцький район не братиме участі у пілотному проєкті реформи середньої освіти

В області уже обрали два заклади освіти, які у наступному році почнуть працювати як академічні ліцеї та навчатимуть старших учнів за обраними профілями
Заклади освіти Кременчуцького району не братимуть участь у пілотному проєкті під час реформування середньої освіти. Про це журналістам розповів директор Департаменту освіти й науки Полтавської облвійськадміністрації Євген Кончаковський 23 травня під час освітянського форуму «Стратегічні пріоритети розвитку освіти Полтавської області».
За його словами, область уже визначилася із закладами, які у 2025 році почнуть працювати як академічні ліцеї та навчатимуть старших учнів за обраними профілями.
Діяльність пілотних проєктів триватиме два роки, а вже з вересня 2027 року почати переходити на нові стандарти середньої освіти мають усі школи.
Під час обговорення освітньої реформи у Кременчуцькому районі, яке відбулося 8 травня, Євген Кончаковський разом із заступником начальника Полтавської ОВА Антоном Чубенком озвучили попередню кількість академічних (профільних) ліцеїв у громадах Кременчуцького району:
Детальніше про реформу середньої освіти в Україні загалом та Кременчуцькому районі зокрема читайте у наших матеріалах:
Реформа у середній освіті. Як це вплине на навчання школярів Кременчуцького району
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