Кременчуцький район не братиме участі у пілотному проєкті реформи середньої освіти

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В області уже обрали два заклади освіти, які у наступному році почнуть працювати як академічні ліцеї та навчатимуть старших учнів за обраними профілями

Заклади освіти Кременчуцького району не братимуть участь у пілотному проєкті під час реформування середньої освіти. Про це журналістам розповів директор Департаменту освіти й науки Полтавської облвійськадміністрації Євген Кончаковський 23 травня під час освітянського форуму «Стратегічні пріоритети розвитку освіти Полтавської області».

За його словами, область уже визначилася із закладами, які у 2025 році почнуть працювати як академічні ліцеї та навчатимуть старших учнів за обраними профілями.

— Два заклади Полтавської області із 1 вересня 2025 року почнуть працювати у якості «пілотів». Це Зіньківський ліцей № 1 та Розсошенська гімназія Щербанівської сільської ради. Вони почнуть відпрацьовувати на практиці ті механізми, які передбачають академічні ліцеї. Це створення трьох профілів — математичного, природничого та гуманітарного.

Діяльність пілотних проєктів триватиме два роки, а вже з вересня 2027 року почати переходити на нові стандарти середньої освіти мають усі школи.

Під час обговорення освітньої реформи у Кременчуцькому районі, яке відбулося 8 травня, Євген Кончаковський разом із заступником начальника Полтавської ОВА Антоном Чубенком озвучили попередню кількість академічних (профільних) ліцеїв у громадах Кременчуцького району:

Кременчуцька громада — 6;

Глобинська громада — 2;

Горішні Плавні, Козельщинська та Піщанська громади — по 1-му.

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