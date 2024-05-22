Реформа шкільної освіти: що зміниться для старшокласників

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 196

Старша школа існуватиме окремо, а учні обиратимуть: навчатися три роки перш ніж вступити до вишу, або ж йти до профліцею та одразу здобувати фах

З 2027 року на старшокласників чекають кардинальні зміни. По-перше, ми таки переходимо на 12-річну освіту, по-друге, старша школа існуватиме окремо. Тобто, у школах залишаться 1-9 класи. Натомість для старшокласників відкриють академічні та професійні ліцеї: їх створять на базі закладів освіти.

Академічні ліцеї навчатимуть учнів 10-12 класу: діти зможуть обирати профілі навчання, поглиблено вивчатимуть певний напрям і фактично готуватимуться до вступу в заклади вищої освіти. А в професійних ліцеях учні не лише здобуватимуть загальну середню освіту, але й обраний фах. Загальний тренд — популяризувати професійну освіту, аби йшли не у виші, а вже з 9 класу опановували фах у професійних ліцеях.

Сформувати мережу академічних та професійних ліцеїв (або коледжів) планують до 2027 року. У 2025 — 2026 навчальному році запустять пілотування старшої профільної освіти. У кожній області з’явиться один академічний ліцей та два професійні. 2027-2029 роки будуть перехідними. До 2033 року реформа має завершитися.

Ми поспілкувалися з освітянами щодо основних нововведень реформи, аби зрозуміти, що зміниться у житті школярів.

Демографічна яма: старшокласників поменшає

Теперішні шестикласники першими відчують на собі реформу старшої школи. Саме вони у 2027 році стануть випускниками 9-х класів, що обиратимуть тип ліцею, у якому продовжити навчання. У Міносвіти очікують щорічне зменшення кількості випускників 9-х класів: по-перше, через демографічну яму, по-друге — частина дітей з батьками поїхала за кордон і їхнє повернення під питанням. Згідно із дослідженнями передумов впровадження профільної середньої освіти, у 2029-2030 роках у ліцеях навчатиметься 1,2 млн учнів. У 2032 році учнів ліцеїв буде 874,2 тис., або навіть менше.

Зменшення кількості учнів відіб'ється на всій мережі освітніх закладів. Наразі українські школи наповнені на 70% своєї потужності. Через демографічний спад не в кожній школі може набратися десятий клас. Тож випускників 9-х класів, що хочуть продовжити навчання, «згрупують» в окремих школах для старшокласників. Це дасть змогу створювати одразу кілька різнопрофільних паралельних класів. Ми запитали у департаменті освіти, скільки академічних шкіл може з’явитися у Кременчуці, проте поки що не отримали відповідь.

Загальний тренд — академічні ліцеї, при яких навчатимуть учнів 10-12 класів, з’являться не в усіх громадах. За розрахунками, 43% з них мають недостатньо дітей відповідного віку.

— Згідно з прогнозами на 2026-2027 роки, спостерігатиметься значне скорочення кількості випускників 9-х класів, — ділиться з нами Леся Крупіна, директор Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка», що бере участь у стратегічних сесіях МОН, присвячених реформі. — Дослідження демонструють, що система шкільної освіти потребує трансформації. Демографічна ситуація вимагає уваги при плануванні реформи. Наприклад, у школах з низькою наповнюваністю класів уже з вересня 2024 року не відкриватимуть перші класи.

Наразі у Кременчуці за останні роки попри війну не спостерігається зменшення загальної кількості учнів: з 2020 року число учнів комунальних закладів зменшилась на 450 учнів, проте частина з них навчається дистанційно, перебуваючи за кордоном.

Якою буде ситуація з кількістю випускників 9-х років у майбутньому у Кременчуці? Ми з питанням щодо демографічної ситуації до очільника департаменту освіти Геннадія Москалика, проте поки що не отримали відповідь.

Академічний ліцей — підготовка до вступу у виші

— Немає сумнівів в необхідності реформи старшої школи, — зазначає пані Крупіна. — Існуюча система застаріла та неефективна. У 2022 році Україна взяла участь у міжнародній програмі оцінювання навчальних досягнень 15-річних школярів PISA (9-10 клас). Результати показали занизький рівень базових знань з математики: лише 58% учнів впоралися з завданнями. Не набагато краща ситуація з інших дисциплін. Також порівняння результатів НМТ свідчать про розбіжності в рівні підготовки випускників міських та сільських шкіл.

За статистикою, у сільській місцевості через нестачу педагогів вчителі викладають три і більше предметів. Це негативно впливає на якість освіти. Об’єктивні дослідження підтверджують необхідність покращення якості освіти у таких закладах.

Академічні ліцеї створять на базі шкіл: визначенні приміщення віддадуть для навчання старшокласників. Вони будуть орієнтовані на навчання учнів, які цікавляться наукою, хочуть займатися розробками, дослідженнями, проводити експерименти, реалізовувати проєкти та згодом вступатимуть до вишів. Для цього ліцею необхідна відповідна матеріальна база, лабораторії. Пілотні ліцеї в Україні мають з’являться у 2026 році.

— Розподілення школи на початкову, середню та старшу дозволить створити більш комфортні умови для учнів різних вікових груп, — Любов Михайлик, відома освітянка Кременчука, що багато років очолювала ліцей № 4. — Все обладнання, інфраструктура та навіть харчування будуть адаптовані до потреб дітей певного віку.

— На стратегічних сесіях з МОН обговорювалося, що академічний ліцей повинен мати щонайменше чотири різнопрофільні класи. Лише у цьому випадку дитина зможе обирати профіль, який їй до душі. Зараз у багатьох школах набирається максимум один 10 клас. Тобто, у дитини немає можливості обирати профіль навчання, бо школа не надає вибору. Таке навчання — марна трата дорогоцінного часу, адже дитина поглиблено вивчає предмети лише тому, що рідна школа поруч, а не через свою цікавість до певних дисциплін.

Після завершення 9 класу учні (за вибором) вступатимуть до академічних ліцеїв. Правила вступу до них поки що на стадії розробки:

— Критерії відбору до академічних ліцеїв ще не визначені. Можливо, буде встановлено прохідний бал або проведено іспити, — зазначає Любов Михайлик. — Кожен ліцей визначатиме правила прийому самостійно. Наприклад, до 10 класу заяви подали 30 дітей, тож конкурс не знадобиться. А якщо 50 бажаючих хочуть вступити до класу, розрахованому на 30 учнів, то можуть бути запроваджені додаткові умови.

До академічних ліцеїв доведеться їздити

Академічні ліцеї створюватимуть там, де достатньо учнів: чим більше ліцей, то більше груп різного профілю можна сформувати. Учням, які оберуть навчання в академічному ліцеї, але його не створять «на районі», доведеться їздити до навчального закладу.

Це не стане проблемою для міських підлітків, хоча додасть клопоту батькам. Проте для дітей з віддалених селищ дорога може стати перепоною для подальшого навчання. Реформа передбачає, що діти можуть діставатися до ліцею на спецтранспорті або жити в пансіонах під час навчального року. Але для того, щоб можна було звозити учнів шкільними автобусами, мають бути самі автобуси, відремонтовані дороги та кошти на оплату водіїв, бензину, техремонту тощо.

— Постає питання наявності пансіону в академічних ліцеях, аби діти могли жити при закладі освіти. Ми вже маємо такий приклад: у ліцеї «Політ», що працює при Академії, існує така практика, коли учні у разі потреби мають право жити в пансіоні та отримувати харчування, — ділиться досвідом Леся Крупіна. — Проте якщо учень переїжджає з однієї громади до іншої, то може виникати питання фінансування. Під час обговорення реформи освіти у фокус-групах ми детально аналізували можливі перешкоди та шляхи їх подолання. Будь-яке питання розглядатиметься з урахуванням інтересів дитини та ефективності навчання.

Старшокласники обиратимуть предмети самостійно

Освіта в академічному ліцеї складатиметься із трьох компонентів: обов’язкових дисциплін, профільних та предметів за вибором. З 10 до 12 класу кількість годин на вивчення обов’язкових дисциплін буде зменшуватись, проте кількість годин на вивчення варіативної частини — зросте. Це знизить навантаження на учнів.

— У 10 класі 60-70% навчального часу буде присвячено обов’язковим предметам, 20-25% — профільним і 10-15% — предметам за вибором учня, — пояснює директор Обласного коледжу «Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені А. С. Макаренка». — У 11 класі частка обов’язкових предметів зменшується, а профільних та вибіркових — зростає. У 12 класі більшість годин припадатиме саме на профільні та вибіркові предмети, а обов’язкові становитимуть лише 35-40%. Схожа система є у багатьох країнах.

Таким чином, будуть фіксовані класи та змішані, які формуватимуть з учнів усієї «паралелі». Клас разом навчатиметься на обов’язкових предметах. Але на дисциплінах за вибором будуть об'єднуватися з учнями інших класів, що обрали той самий предмет: такий принцип практикують і у вишах.

— Ми звикли, що дитина не змінює клас: навчається зі своїми однокласниками протягом усього навчання у школі. Але сучасні психологічні дослідження підтверджують: важливо, щоб дитина вміла комфортно почуватися в різних соціальних групах. Це важлива навичка, а навчання в одному колективі протягом багатьох років навчання не допомагає її розвивати.

Викладачі бачать плюси у тому, що учень сам обиратиме предмети, які його знадобляться у майбутньому. Ми також чули від педагогів, що у випускних класах більше звертають увагу на дисципліни, з яких складатимуть ЗНО чи мультитест. А інші ігнорують, навіть використовують ШІ, аби їх не вчити.

— Старша школа потребує оптимізації навчального плану, — вважає Любов Михайлик. — Неможливо однаково якісно вивчати 20 предметів. Дитина фокусується на тих дисциплінах, які їй цікаві, які знадобляться для вступу у виш або які добре викладаються вчителем. Інші предмети вивчаються аби як. Це формує негативні риси у дітей: вони звикають навчатися поверхнево, не бажають докладати зусиль. Вісім різних уроків на день — це надмірне навантаження для дитини. Навіть якщо уроки спарені, все одно залишається мало часу на відпочинок, хобі, заняття спортом чи мистецтвом.

Також на думку освітян реформа старшої школи може прибрати ще одну проблему — дітям не буде потрібна армія репетиторів, бо потрібні учню предмети більш поглиблено у школі:

— Насправді, репетитори часто не потрібні. Діти просто вирішують, що вони можуть не працювати у класі, адже все одно пройдуть тему з репетитором, починають лінитися. Вони не працюють у класі, бо знають, що все одно батьки наняли репетитора і він все ще раз розтлумачить. Все це потребує реформування.

12 років за партою: чи не занадто?

Навчання займатиме 12 років. Тобто, у перший клас — у 7 років, випуск зі старшої школи — у 18 років. Така система є в інших країнах світу. Батьки розмірковують, чи не забагато 12 років сидіти за шкільною партою, адже 18 років — час, коли багато хто уже працює, паралельно навчаючись.

— 12-річна освіта — це стандарт у багатьох країнах, зокрема, у ЄС, а ми робимо все, аби стати членами Євросоюзу. Тож і наша освіта має відповідати стандарту, — вважає пані Леся. — Зараз нам доводиться верифікувати документи про освіту за кордоном, щоб їх визнавали. Тож введення 12-річної освіти — це черговий крок до євроінтеграції.

Важливо зрозуміти, що 12-річна освіта — це підготовка до академічної, вищої освіти в університеті. Це шлях для потенційних науковців, розробників, дослідників.

Щодо порівнянь, які іноді роблять батьки, «я у 18 років вже працював чи мав власну родину, а діти тільки випустяться зі школи» — це застарілі стереотипи. До того ж діти матимуть право вибору: піти навчатися до професійного ліцею й у 18-19 років мати середню освіту й спеціальність чи продовжити здобувати освіту в академічному ліцеї.

Старшокласники навчатимуться три роки замість двох. На що йде цей додатковий рік, школярі з профільних предметів будуть проходити програму першого курсу вишу? Чи програма просто розтягується на три роки і навантаження на учнів зменшиться?

— Не приміряйте попередню систему на нову! Зовсім змінюються сенси, підхід, а не просто додається ще один рік навчання! Відбувається суттєвий перерозподіл навчального часу на користь профільних дисциплін, які пов’язані з майбутньою професією учня, — зазначає Леся Крупіна. — Програми навчання не розтягуються на три роки, а ґрунтовно переглядаються. Змінюється концептуальний підхід до навчання.

Основний акцент — на формуванні компетенцій випускника, а не на механічному засвоєнні набору тем, опануванні предметів. Світ змінюється, відбувається інформаційний вибух, обсяг інформації швидко зростає. Нам потрібні нові навички та компетенції, щоб працювати з цією інформацією, вміти її отримувати, перевіряти, аналізувати тощо.

Профорієнтація: в школах з’являться кар'єрні радники

Кількість годин для професійного орієнтування в 8 та 9 класах збільшать. Адже з 2027 року 9 клас стане випускним у більшості закладів освіти й учням потрібно буде обирати між академічним чи професійним ліцеями.

За даними Дмитра Завгороднього, заступника міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, не всі школи, у яких є 10 та 11 класи, зацікавлені в тому, щоби учні йшли навчатися в інші заклади після 9 класу. Тобто, вони хочуть, аби діти продовжили навчання в школі. Інакше вони втрачають державне фінансування з розрахунку на одного учня, бо «гроші ходять за дітьми». Коли ж у багатьох закладах освіти залишаться лише 1–9 класи, то в них уже не буде причин не проводити профорієнтування. Тому потрібно «закрити» цю прогалину залучатимуть експертів з профорієнтування.

Чи готові діти у 15 років визначити свій професійний шлях? Або ж вони обирають професію за порадою батьків?

— Деякі діти цілеспрямовані та знають, чого хочуть, інші вагаються. Існують різні форми профорієнтаційної роботи, які допомагають учням зробити усвідомлений вибір.

Окрім батьків та вчителів, допомогти у виборі професії можуть кар'єрні освітні радники, які будуть працювати у ліцеях. Сучасні діти дуже хочуть проходити діагностику. Вони більше за дорослих відчувають свободу, не бояться помилитися у виборі та шукають себе, часто змінюючи напрямки діяльності, — каже Любов Михайлик. — Вже у 9 класі вони поводяться дуже доросло. Проте багато дітей продовжують навчання у 10-11 класах лише через тиск з боку батьків. Коли запитуєш у дітей, що не хочуть навчатися: «Ну чого ти йшов до 10-11 класу, якщо ти не хочеш вчитися?, відповідають, що «це мама хотіла, це ви їй поставити питання».

Вражає те, що багато учнів 10-11 класів вже пробують себе у бізнесі, допомагають батькам або навіть ведуть власну справу, — каже пані Михайлик. — Хтось займається комп’ютерним дизайном, розробкою сайтів, співпрацює з журналами, хтось продає товари. Сучасні підлітки заробляють в інтернеті, поєднуючи це з навчанням. IT-сфера відкриває перед дітьми широкі можливості. Вони навіть часто запитують себе: чи варто продовжувати навчання, якщо вони вже можуть заробляти більше за своїх батьків? Розділення на академічне та професійне навчання не обмежить можливості дітей, які обрали професійне навчання, вступати до вищих навчальних закладів. Навпаки, це допоможе їм краще визначитися з майбутньою професією та уникнути розчарувань у виші.

Діти, що не схочуть йти до академічних ліцеїв, зможуть піти до професійних ліцеїв. Які умови будуть у таких закладах — у найближчих публікаціях «Телеграфа».