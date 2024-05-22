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Споживач, Полтавщина, Відключення світла

Погодинні графіки відключень на Полтавщині сьогодні діятимуть із 20.00

Сьогодні, 11:14 Переглядів: 118

 

Також у чотирьох громадах області наразі діють графіки аварійних відключень

Сьогодні, 22 травня, національна енергетична компанія «Укренерго» скасувала графіки погодинного відключення світла з 7.00 до 20.00. Про це повідомляють у пресслужбі компанії. 

Раніше передбачалося, що обмеження скасують з 7.00 до 18.00.

 

Також в «Укренерго» повідомляють, що внаслідок атаки російськими БПЛА енергооб'єктів у східних регіонах України, знеструмленими наразі перебувають споживачі у трьох областях України — понад 518 тисяч споживачів в Сумській області, а також споживачі в окремих районах Харківщини та Чернігівщини. Станом на ранок для 95% громадян електропостачання відновили.

Нагадаємо, сьогодні о 9.30 у Миргородській, Лубенській, Гадяцькій та Лохвицькій громадах на Полтавщині застосували графіки аварійного відключення світла. Знеструмлені наразі в області 19 тисяч побутових та понад 1,3 тисячі юридичних споживачів.

Раніше Телеграф писав, як кременчужанам відслідковувати, коли не буде світла.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла графік відключень
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