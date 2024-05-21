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Завтра, 22 травня, графіки погодинних відключень будуть діяти по всій території України

Сьогодні, 19:39 Переглядів: 138

 

Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів РФ по українських електростанціях

У середу, 22 травня, графіки погодинних відключень електроенергії будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00.00 до 7.00 та з 18.00 до 24.00.

Про це повідомляє «Укренерго».

- Графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00.00 до 7.00 та з 18.00 до 24.00 доби. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується, — йдеться у повідомленні.

За даними енергокомпанії, з 7.00 до 18.00 застосування обмежень не прогнозується, але відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які диспетчерський центр «Укренерго» щовечора доводить до кожного обленерго.

Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

В «Укренерго» зазначили, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів РФ по українських електростанціях. З 22 березня по 8 травня росіяни п’ять разів атакували всі великі теплові та гідроелектростанції. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

Нагадаємо, сьогодні, 21 травня, у Полтавській області з 11.00 до 17.00 скасували графіки погодинного відключення світла. Раніше ми писали, як кременчужанам відслідковувати, коли не буде світла.

ПО ТЕМІ:

Чому «Укренерго» просить українців переносити енергоспоживання на день

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтаваобленерго Укренерго графік відключень відключення електроенергії відключення світла
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