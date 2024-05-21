На Полтавщині БЕБівці викрили діяльність підпільного казино

Детективи Бюро економічної безпеки викрили у Лубенському районі на Полтавщині діяльність незаконного залу ігрових автоматів. Про це повідомляють у пресслужбі відомства.
Підвал приватного нежитлового будинку мешканці Лубенщини облаштували під ігровий зал. Працювало казино у "закритому" режимі - вхід контролювали камери відеоспостереження, а потрапити всередину могли лиш окремі відвідувачі.
Доступ до азартних ігор організатори надавали через інтернет.
У приміщенні казино детективи провели обшуки - вилучили комп'ютери та флешки з програмним забезпеченням.
Досудове розслідування фахівці БЕБ проводять за ч. 2 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у лютому на Полтавщині поліція викрила підпільне онлайн-казино.
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