На Полтавщині БЕБівці викрили діяльність підпільного казино

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На Лубенщині у підвалі приватного будинку чоловіки організували підпільний зал ігрових автоматів

Детективи Бюро економічної безпеки викрили у Лубенському районі на Полтавщині діяльність незаконного залу ігрових автоматів. Про це повідомляють у пресслужбі відомства.

Підвал приватного нежитлового будинку мешканці Лубенщини облаштували під ігровий зал. Працювало казино у "закритому" режимі - вхід контролювали камери відеоспостереження, а потрапити всередину могли лиш окремі відвідувачі.

Доступ до азартних ігор організатори надавали через інтернет.

У приміщенні казино детективи провели обшуки - вилучили комп'ютери та флешки з програмним забезпеченням.

Досудове розслідування фахівці БЕБ проводять за ч. 2 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у лютому на Полтавщині поліція викрила підпільне онлайн-казино.



