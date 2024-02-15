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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині поліція викрила підпільне онлайн-казино

Сьогодні, 15:46 Переглядів: 108

 

Організаторам вже оголосили підозри

На Полтавщині викрили підпільне онлайн-казино. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

П’ятьом членам угрупування повідомлено про підозру.

Правоохоронці встановили 35-річного організатора «бізнесу». Чоловік продумав злочинну схему та залучив до протиправної діяльності 29-річного знайомого з навичками програмування. Він створив сайт для проведення азартних ігор онлайн. Тоді спільники рекламували послуги онлайн-казино у соцмережах.

Чоловіки організували цілодобовий кол-центр для спілкування з гравцями у месенджерах, приймання платежів від гравців, формування індивідуального посилання на гру та виплати виграшу. До роботи операторами залучили ще трьох знайомих.

Для конспірації учасники угрупування використовували карткові рахунки третіх осіб, так званих дропів.

Правоохоронці провели обшуки у будинках чоловіків, території Києва та Полтави. Вилучили комп’ютерне обладнання, понад 20 мобільних телефонів, 50 банківських карток, 100 сім-карток та нотатки.

Наразі п'ятьом членам організованої групи оголосили підозри за ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального Кодексу України.

Наразі до суду направили клопотання про обрання чоловікам запобіжних заходів у вигляді застави. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, що торік у Лубенському районі викрили п'ятеро місцевих мешканців, віком від 21 до 38 років, які організували незаконний гральний заклад у приміщенні колишнього кафе.

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Автор: Дарія Згура
Теги: казино онлайн поліція Полтавщини
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