Семикласники Горішніх Плавнів вже навчаються за принципами Нової Української Школи

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Процес впровадження нового освітньо­го формату розпочався ще у 2018 році

Для школи № 3, де реалізується пілотний проєкт Нової української школи (НУШ), придбано сучасне мультимедійне обладнання, принтери, ноутбуки, устаткування для проведення дослідів. Загальна вартість нового оснащення сягає 1,2 млн грн. Нещодавно представники ЗМІ ознайомилися з його використанням на уроках у сьомих пілотних класах НУШ. Про це повідомляє видання «Хроніки тижня».

Процес впровадження нового освітньо­го формату розпочався ще у 2018 році. Школа № 3 Горішніх Плавнів стала одним із трьох загальноосвітніх закладів Полтавщини, де реалізується пілотний проєкт нового Державного стандарту початкової і базової середньої освіти.

«Нова українська школа — це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Її головна мета — створити школу, в якій приємно навчатися і яка даватиме учням не тільки знання, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті», — зазначила директорка школи No 3 Інна Шахман. Наразі, зазначила вона, освітня ініціатива впроваджується у двох сьомих класах закладу. «Нова українська школа — це рівний доступ дітей до якісної освіти, у тому числі до якісного мотивуючого освітнього середовища, — наголосила Інна Шахман. — Це партнерські відносини, освітня траєкторія учня. Але хай там як, відома істина, що людина, яка рухає освіту — це вчитель. Тому одним із головних принципів НУШ є вмотивований педагог».

Як зазначила директорка школи, «для кращої мотивації усіх учасників освітнього процесу» щодо розбудови Нової української школи було вирішено придбати сучасне обладнання для кабінетів, де проходять заняття учнів пілотних класів — 7-Б та 7-В. Закуплено, зокрема, чотири інтерактивні панелі з освітньою програмою mozaBook, ноутбуки, принтери, засоби для занять із біології, хімії, географії, набори для проведення фізичних та біологічних дослідів, меблі. Вартість придбаного обладнання сягає понад 1,2 млн грн.

Своєю чергою заступниця директора школи з навчально-виховної роботи Юлія Шенкевич розповіла, що почала впроваджувати Державний стандарт НУШ у базовій школі, перейнявши досвід від початкової школи, у вересні 2021 року.

«Це був дуже складний, емоційний етап. Тому що треба було налаштувати себе на суттєві зміни. Наші педагоги хвилювалися, але намагалися успішно справлятися з усіма викликами, — зазначила Юлія Шенкевич. — Насамперед проаналізували готовність педагогів до змін освітнього процесу. Ми знайшли таких учителів. Цю команду склали як досвідчені педагоги, так і молоді спеціалісти».

За час впровадження експерименту, за словами заступниці директорки, була налагоджена ефективна співпраця з Полтавською академією неперервної освіти імені Михайла Остроградського. Учителі відвідували літню школу на базі закладу й мали можливість з’ясувати деталі впровадження експерименту, обмінятися досвідом із партнерами — педагогами Решетилівського ліцею і Полтавської ЗОШ No 37. Також учителі завжди розраховують на підтримку Центру професійного розвитку педагогічних працівників.

«Цей експеримент показав, що ми готові до змін. Хоча висновки робити зарано, про результати можна буде говорити на дев’ятому році навчання пілотних класів. Але ми можемо впевнено сказати, що реалізація проєкту відбувається успішно. Наші вчителі — справжні агенти змін, і ми точно знаємо, що ми на крок попереду у впровадженні Державного стандарту базової середньої освіти НУШ», — підсумувала Юлія Шенкевич.

Представники ЗМІ відвідали три уроки у сьомих пілотних класах. Зокрема, заняття з української мови у 7-Б класі, яке проводила вчителька Тетяна Кушнір. Семикласники вчилися утворювати активні й пасивні дієприкметники, удосконалювали творчі вміння використовувати їх у мовленні.

Педагог використовувала інтерактивну панель.

«Це абсолютно незамінний інструмент для сучасних вчителів і найкращий із можливих інструментів для подачі і сприйняття учнями навчальних матеріалів», — прокоментувала Тетяна Кушнір використання інтерактивної панелі.

На уроці географії у 7-В класі вчителька Інна Щербаченко також використовувала інтерактивну панель — разом із освітньою програмою mozaBook для викладання теми «Південна Америка».

«Інтерактивна панель дає необмежені можливості демонстрації навчального матеріалу. Зручно працювати з інтерактивними картами. Інтерактивні географічні карти допомагають вивчати актуальну інформацію про світ в цілому та про його частини. А наявність 3-D моделей явищ забезпечує наочність та дає можливість учням більш глибоко розуміти процес», — зазначила Інна Щербаченко.

Учителька фізики і математики Людмила Безперстова проводила лабораторну роботу на уроці фізики з учнями 7-Б класу. Школярі визначали густину твердого тіла та рідини.

«Вивчення фізики розпочинається з експериментальних досліджень, — зауважила вчителька. — Тому ми не просто визначаємо густину води й ще деяких рідин, які часто використовуються в побуті, а порівнюємо зі статичними значеннями для того, щоб оцінити похибку вимірювання».

Також вона запропонувала дітям визначити густину тіл неправильної форми, наприклад, овочів, фруктів.

Учениця 7-Б класу Марія Рєпченко зазначила, що їй дуже цікаво навчатися в пілотному класі, адже на уроках вчителі використовують сучасне обладнання.

«У нас є інтерактивні панелі, за допомогою яких краще засвоюється новий матеріал. Я люблю уроки фізики і математики», — наголосила семикласниця.

Інна Шахман підкреслила, що «пишається своїми колегами, які свого часу взяли на себе відповідальність — пілотування Нової української школи».

«Педагоги нашої школи не просто проявляють креативність, творчість, опановують нові шляхи і методи навчання, вони є першими і з гідністю долають наявні виклики у цих складних умовах. Я вдячна колективу, який загартувався і мотивує продовжувати пілотування Нової української школи. Ми готові його продовжувати, бути першими в області щодо пілотування старшої школи», — наголосила очільниця закладу.

Інна Шахман підкреслила, що колектив школи «завжди відчуває підтримку міського відділу освіти, Центру професійного розвитку педагогічних працівників», а органи місцевого самоврядування на чолі з міським головою Дмитром Биковим — «забезпечують усебічне сприяння у впровадженні новітніх освітніх ініціатив».