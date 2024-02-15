Семикласники Горішніх Плавнів вже навчаються за принципами Нової Української Школи

Для школи № 3, де реалізується пілотний проєкт Нової української школи (НУШ), придбано сучасне мультимедійне обладнання, принтери, ноутбуки, устаткування для проведення дослідів. Загальна вартість нового оснащення сягає 1,2 млн грн. Нещодавно представники ЗМІ ознайомилися з його використанням на уроках у сьомих пілотних класах НУШ. Про це повідомляє видання «Хроніки тижня».
Процес впровадження нового освітнього формату розпочався ще у 2018 році. Школа № 3 Горішніх Плавнів стала одним із трьох загальноосвітніх закладів Полтавщини, де реалізується пілотний проєкт нового Державного стандарту початкової і базової середньої освіти.
Як зазначила директорка школи, «для кращої мотивації усіх учасників освітнього процесу» щодо розбудови Нової української школи було вирішено придбати сучасне обладнання для кабінетів, де проходять заняття учнів пілотних класів — 7-Б та 7-В. Закуплено, зокрема, чотири інтерактивні панелі з освітньою програмою mozaBook, ноутбуки, принтери, засоби для занять із біології, хімії, географії, набори для проведення фізичних та біологічних дослідів, меблі. Вартість придбаного обладнання сягає понад 1,2 млн грн.
Своєю чергою заступниця директора школи з навчально-виховної роботи Юлія Шенкевич розповіла, що почала впроваджувати Державний стандарт НУШ у базовій школі, перейнявши досвід від початкової школи, у вересні 2021 року.
За час впровадження експерименту, за словами заступниці директорки, була налагоджена ефективна співпраця з Полтавською академією неперервної освіти імені Михайла Остроградського. Учителі відвідували літню школу на базі закладу й мали можливість з’ясувати деталі впровадження експерименту, обмінятися досвідом із партнерами — педагогами Решетилівського ліцею і Полтавської ЗОШ No 37. Також учителі завжди розраховують на підтримку Центру професійного розвитку педагогічних працівників.
Представники ЗМІ відвідали три уроки у сьомих пілотних класах. Зокрема, заняття з української мови у 7-Б класі, яке проводила вчителька Тетяна Кушнір. Семикласники вчилися утворювати активні й пасивні дієприкметники, удосконалювали творчі вміння використовувати їх у мовленні.
Педагог використовувала інтерактивну панель.
На уроці географії у 7-В класі вчителька Інна Щербаченко також використовувала інтерактивну панель — разом із освітньою програмою mozaBook для викладання теми «Південна Америка».
Учителька фізики і математики Людмила Безперстова проводила лабораторну роботу на уроці фізики з учнями 7-Б класу. Школярі визначали густину твердого тіла та рідини.
Також вона запропонувала дітям визначити густину тіл неправильної форми, наприклад, овочів, фруктів.
Учениця 7-Б класу Марія Рєпченко зазначила, що їй дуже цікаво навчатися в пілотному класі, адже на уроках вчителі використовують сучасне обладнання.
Інна Шахман підкреслила, що «пишається своїми колегами, які свого часу взяли на себе відповідальність — пілотування Нової української школи».
Інна Шахман підкреслила, що колектив школи «завжди відчуває підтримку міського відділу освіти, Центру професійного розвитку педагогічних працівників», а органи місцевого самоврядування на чолі з міським головою Дмитром Биковим — «забезпечують усебічне сприяння у впровадженні новітніх освітніх ініціатив».
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