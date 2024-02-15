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Надзвичайні новини, Полтавщина

На 10,5 років засудили чоловіка, який облив керосином та підпалив співмешканку

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 81

 

Свою вину чоловік так і не визнав

На 10,5 років засудили 46-річного мешканця Кременчуцького району за підпал співмешканки. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі.

Суд довів, що 1 січня 2023 року мешканець Глобиного розпивав алкоголь разом зі своєю співмешканкою. Тоді між ними сталася сварка, під час якої жінка вилила на голову господаря оселі шампанське.

Після цього чоловік вийшов з кімнати та невдовзі повернувся з пляшкою керосину, який вилив на голову співмешканці, а її одяг підпалив запальничкою.

Жінка намагалася самостійно загасити вогонь, потім вибігла на вулицю і покликала на допомогу доньку, яка мешкала неподалік.

За висновками експертів, жінка отримала тяжкі травми — термічні опіки голови та тіла І-II ступеню площею 37%.

Свою вину у скоєнні злочину чоловік не визнав.

Нагадаємо, що 7 січня у селі Великі Сорочинці 32-річний чоловік під час сварки облив 23-річну співмешканку бензином та погрожував вбивством.

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Автор: Дарія Згура
Теги: прокуратура Полтавщини підпал замах на вбивство
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