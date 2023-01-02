У Глобиному чоловік облив жінку керосином і підпалив

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1 січня у Глобиному чоловік підпалив жінку. За матеріалами Кременчуцького райуправління поліції, близько 15.00 до відділу поліції №1 (Глобине) надійшла інформація від лікарів про госпіталізацію 58-річної жінки, яка вдома отримала термічні опіки.

На місці події слідчо-оперативна група спільно з оперативниками встановили, що тілесні ушкодження постраждала отримала під час побутового конфлікту зі співмешканцем. Під час сварки 45-річний чоловік облив потерпілу керосином та підпалив. Жінку ушпиталили до лікарні у стані середньої тяжкості.

Нападника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення чоловікові по підозру у замаху на вбивство та про обрання йому запобіжного заходу.

Слідчий підрозділ, за процесуального керівництва Глобинської окружної прокуратури, розпочав досудове розслідування за ч.1 ст.15, ч.1 ст.115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.