У Полтаві 16-річний юнак випав з балкона 8 поверху

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Трагедія сталася 1 січня на проспекті Миру

1 січня близько 2.20 до відділення поліції №1 (Подільський район) у Полтаві надійшло повідомлення від медиків про загибель неповнолітнього хлопця на проспекті Миру. За інформацією Полтавського районного управління поліції, на місце події прибула слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що 16-річний юнак випав із балкона 8 поверху. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці.

За даним фактом слідчий підрозділ, за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури, розпочав кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі з’ясовують причини та обставини трагедії.