Сьогодні вдень Полтавщина живе без лімітів на електроенергію, а під вечір просять її економити

НЕК «Укренерго» сьогодні, 2 січня, до 16.00 скасувало ліміти для Полтавської області. А з 16.00 до 24.00 встановило ліміти на рівні 494 МВт.
Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної адміністрації Олег Лєднік, а трохи пізніше про це написала АТ «Полтаваобленерго».
За словами очільника району, це свідчить про те, що енергетики працюють і ситуація з постачанням електроенергії в країні помітно покращилась. Втім, треба економніше ставитися до споживання електроенергії.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер