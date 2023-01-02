Сьогодні вдень Полтавщина живе без лімітів на електроенергію, а під вечір просять її економити

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 126

НЕК «Укренерго» сьогодні, 2 січня, до 16.00 скасувало ліміти для Полтавської області. А з 16.00 до 24.00 встановило ліміти на рівні 494 МВт.

Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної адміністрації Олег Лєднік, а трохи пізніше про це написала АТ «Полтаваобленерго».

За словами очільника району, це свідчить про те, що енергетики працюють і ситуація з постачанням електроенергії в країні помітно покращилась. Втім, треба економніше ставитися до споживання електроенергії.