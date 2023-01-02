Загуляв: у Кременчуці зник 8-річний хлопчик

Вчора, 1 січня, близько 19.00, кременчуцькі патрульні виявили зниклого хлопчика. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.
До патрульних звернулась стурбована мама, 8-річний син якої пішов гуляти та не повернувся.
Отримавши прикмети дитини, поліцейські одразу розпочали її пошуки.
Завдяки професіональним та злагодженим діям, патрульні знайшли хлопчика та повернули додому.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер