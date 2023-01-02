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Як пройшли новорічні свята на Кременчуччині: загибла на пожежі та самогубство поліцейського

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 472

 

У Кременчуцькій РВА подякували жителям району за проявлене розуміння та доволі спокійні святкові дні

Новий рік жителі району зустрічали під звуки повітряної тривоги — дві минулі ночі ворог намагався зіпсувати українцям свята та завдавав удари по території України.

- Вітаю усіх з Новим 2023 роком. Йде 313 доба повномасштабної війни. Ворог став ще більш підступним — він завдавав ударів по цивільним об’єктам у столиці. А тому закликаю не нехтувати сигналами повітряної тривоги та правилами безпеки. Сьогодні вночі кременчужани також чули вибухи. Це працювала наша ППО. І працювала дуже ефективно — за повідомлення Генштабу ЗСУ усі «Шахіди» були збиті, — розпочав свій перший брифінг у новому році начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Він подякував усім жителям району за проявлену свідомість та розуміння особливостей воєнного стану під час зустрічі Нового року.

— Новорічна ніч пройшла доволі тихо. Люди дослухались та не використовували петарди й феєрверки, як це буває зазвичай. Вдячний усім за проявлене розуміння. Особливо вдячний співробітникам органів правопорядку за їх роботу. Надзвичайних подій у святкові дні зафіксовано не було, — додав Олег Лєднік.

Водночас Кременчуцьке районне управління ДСНС повідомляє про події, які сталися протягом минулих вихідних.

У суботу, 31 грудня, в районі зафіксовано дві пожежі. Загоряння житлових будинків сталися у селі Устинівка та у селі Іванове Селище. Обидві пожежі погасили вогнеборці 6-го ДПРП (державного пожежно-рятувального поста) та працівників місцевої пожежної охорони з міста Глобине. На жаль, під час другої пожежі загинула 58-річна жінка.

У ніч на 31 грудня співробітників ДСНС викликали на Крюківський міст для рятування особи, що намагалася скоїти самогубство — людині вдалося зберегти життя.

— На жаль, напередодні Нового року стався трагічний випадок — застрелився 23-річний працівник Національної поліції. Слідство встановлює обставини та причини трагедії. Можливо, це наслідки стресової ситуації, в яких зараз знаходяться правоохоронці та військовослужбовці. Навантаження на них дуже високі. Ми маємо приділяти особливу увагу їх психологічному стану і надавати психологічну допомогу, — зазначив Олег Лєднік.

Вчора на Молодіжному з вікна 9-го поверху багатоповерхівки випав чи вистрибнув чоловік. Від отриманих травм він помер на місці події.

Протягом минулих вихідних громадяни 15 разів викликали патрульну поліцію для приборкання дебоширів, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо 11 з них поліцейські склали адмінпротоколи про домашнє насильство.

На дорогах району було затримано 4-х водіїв у стані алкогольного сп’яніння.

Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).

Протягом минулих вихідних правопорушень, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, зафіксовано не було.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька РВА пожежі загинув ДСНС поліція
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