Як пройшли новорічні свята на Кременчуччині: загибла на пожежі та самогубство поліцейського

У Кременчуцькій РВА подякували жителям району за проявлене розуміння та доволі спокійні святкові дні
Новий рік жителі району зустрічали під звуки повітряної тривоги — дві минулі ночі ворог намагався зіпсувати українцям свята та завдавав удари по території України.
Він подякував усім жителям району за проявлену свідомість та розуміння особливостей воєнного стану під час зустрічі Нового року.
Водночас Кременчуцьке районне управління ДСНС повідомляє про події, які сталися протягом минулих вихідних.
У суботу, 31 грудня, в районі зафіксовано дві пожежі. Загоряння житлових будинків сталися у селі Устинівка та у селі Іванове Селище. Обидві пожежі погасили вогнеборці 6-го ДПРП (державного пожежно-рятувального поста) та працівників місцевої пожежної охорони з міста Глобине. На жаль, під час другої пожежі загинула 58-річна жінка.
У ніч на 31 грудня співробітників ДСНС викликали на Крюківський міст для рятування особи, що намагалася скоїти самогубство — людині вдалося зберегти життя.
Вчора на Молодіжному з вікна 9-го поверху багатоповерхівки випав чи вистрибнув чоловік. Від отриманих травм він помер на місці події.
Протягом минулих вихідних громадяни 15 разів викликали патрульну поліцію для приборкання дебоширів, які перебували у стані алкогольного сп’яніння. Щодо 11 з них поліцейські склали адмінпротоколи про домашнє насильство.
На дорогах району було затримано 4-х водіїв у стані алкогольного сп’яніння.
Щодо них склали адмінпротоколи за статтею 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції).
Протягом минулих вихідних правопорушень, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, зафіксовано не було.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер