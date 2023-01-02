Учні ліцею «Політ» відзначилися на обласному чемпіонаті з інформаційних технологій
Сьогодні, 10:39
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Підготувала ліцеїстів до змагань викладачка інформатики Наталія Кіндякова
Учні ліцею «Політ» стали переможцями та призерами обласного чемпіонату з інформаційних технологій «Сучасна інформатика – успішне майбутнє». Про це стало відомо з фейсбук-сторінки цього навчального закладу.
За підсумками проведення двох турів цих інтелектуальних змагань результати наступні:
- Кіра Міхопарова (Л-10В) - диплом І ступеня;
- Тимур Музика (Л-10Г) - диплом III ступеня;
- Поліна Тристан (Л-10Г) - диплом III ступеня.
– Бажаємо, щоб зацікавлення в поглибленому вивченні інформатики було незмінним та приносило тільки високі результати! Дякуємо за підготовку учня й учениць до змагань викладачу інформатики Кіндяковій Наталії Геннадіївні! – мовиться у дописі.
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