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Надзвичайні новини

У Полтаві під колесами автівки загинув пішохід

Сьогодні, 10:11 Переглядів: 210

 

Він переходив проїзну частину поза межами пішохідної зони

1 січня, близько 19.00, на вулиці Маршала Бірюзова у Полтаві сталася ДТП. Поліція розпочала кримінальне провадження. Про це повідомили у пресслужбі поліції.

За попередньою версією слідства, Citroen Berlingo, під керуванням 36-річного місцевого водія, наїхав на місцевого 70-річного пішохода, який переходив проїзну частину поза межами пішохідної зони. На жаль, під отриманих тілесних ушкоджень пішохід загинув на місці події.

За даним фактом слідчі поліції Главку розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини події.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП Полтава
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