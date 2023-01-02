На Кременчуччині жінка згоріла у власному домі

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31 грудня, приблизно о 23.40 на вулиці Набережній в с. Іванове Селище (Кременчуцький р-н), сталася пожежа у житловому будинку. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

На місце направили рятувальників 6-го державного пожежно-рятувального поста та працівників місцевої пожежної охорони м. Глобине.

Вогнеборці встановили, що вогнем охоплено дах житлового будинку на площі 70 м кв. Для того, щоб провести розвідку, рятувальники використовували апарати захисту органів дихання та зору.

У будинку знайшли тіло 58-річної власниці.

О 1.00 пожежу локалізували та о 2.30 — ліквідували. Вогонь знищив дерев’яне перекриття та шиферну покрівлю будинку на площі 70 м кв, внутрішнє оздоблення будинку на площі 40 м кв та речі.

Причина виникнення пожежі встановлюється.