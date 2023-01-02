Поліція Полтавщини встановлює обставини загибелі під час пожежі жінки у Миргородському районі

Напередодні Нового року, 31 грудня близько 10.30, у селі Дучинці сталося задимлення будинку. Про це місцеві жителі повідомили поліцейського офіцера Великобудищанської територіальної громади. Внаслідок пожежі у будинку загинула 91-річна бабуся. Поліція з’ясовує обставини події.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Миргородське районне управління поліції.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинили загибель людини) Кримінального кодексу України.
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№ 51 від 22 грудня 2022Читати номер