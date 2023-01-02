Поліція Полтавщини встановлює обставини загибелі під час пожежі жінки у Миргородському районі

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Сталося загоряння матраца на ліжку та задимлення будинку

Напередодні Нового року, 31 грудня близько 10.30, у селі Дучинці сталося задимлення будинку. Про це місцеві жителі повідомили поліцейського офіцера Великобудищанської територіальної громади. Внаслідок пожежі у будинку загинула 91-річна бабуся. Поліція з’ясовує обставини події.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Миргородське районне управління поліції.

— Отримавши інформацію на місце події негайно прибули слідчо-оперативна група місцевого підрозділу поліції, поліцейський офіцер громади, спеціалісти-криміналісти та рятувальники ДСНС. Поліцейські встановили, що у кімнаті житлового будинку сталося загоряння матраца на ліжку. Після локалізації рятувальниками наслідків загоряння, у будинку поліцейські виявили тіло жінки, 1931 року народження. Для встановлення причини смерті тіло загиблої направлено на судово-медичну експертизу, — розповів тво начальника слідчого відділення (м.Гадяч) Миргородського райвідділу поліції Олександр Михайловський.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Миргородської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинили загибель людини) Кримінального кодексу України.