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Топ новина, Кременчук

Пережив «Амстор» та народився в новорічну ніч: перший новонароджений у Кременчуці у 2023 — хлопчик

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 87

У Кременчуці перша дитина народилася в родині працівників з Амстору

Сьогодні, 2 січня, мер Кременчука Віталій Малецький привітав трьох новонароджених, які народилися в новорічну ніч, та їх матерів.
Одним із перших увійшов в новий рік хлопчик, батьки якого працювали в Амсторі, на той час його мати знаходилася на третьому місяці вагітності. Новонародженого назвали Богдан — Богом даний, на світ малюк з'явився із вагою 4,55 кг та зростом 52 см.

— Ми працювали в Амсторі, я позаштатний працівник comfy, з початком війни мені сказали посидіти трошки вдома, а жінка на той час працювала в магазині Марафон, але під час тривоги вийшла попити каву і це її врятувало, — розповідає новоспечений батько Олександр.


 
За 2022 рік у Кременчуці народилося 1494 дитини, з них 15 двійнь та 40 народилося в сховищі Кременчуцького перинатального центру другого ступеню, це на 300 пологів менше, ніж 2021 року. Про це повідомив директор Кременчуцького перинатального центру Радомир Сербін.

— Всім нашим породіллям бажаю перемоги й лише перемоги, — побажав Радомир Сербін.

Нагадаємо, що у Кременчуці й у 2022, й у 2021 роках першими народжувалися хлопчики.

Фото: Артем Коваленко
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Автор: Дарія Згура Фото: Артем Коваленко Відео: Артем Коваленко
Теги: роддом пологовий будинок новонароджені
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