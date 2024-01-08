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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік облив співмешканку бензином та погрожував спалити

Сьогодні, 16:35 Переглядів: 0

 

Чоловікові загрожує до 6 місяців арешту або до 2 років обмеження волі

Вчора, 7 січня, близько 22.40, у селі Великі Сорочинці 32-річний чоловік під час сварки облив 23-річну співмешканку бензином та погрожував вбивством. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Чоловік не здійснив погрози. По приїзду поліціянти вилучили речові докази.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за ч.1 ст.129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

Чоловікові загрожує до 6 місяців арешту або до 2 років обмеження волі.

Нагадаємо, що 6 жовтня на Глобинщині чоловік облив жінку бензином та підпалив. Постраждалу з тяжкими опіками госпіталізували, а чоловіка затримали.

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Автор: Дарія Згура
Теги: замах на вбивство підпал Полтавщина
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