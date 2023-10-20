Облив жінку бензином і підпалив – на Глобинщині затримали чоловіка за замах на умисне вбивство

В одному з сіл Глобинщини жінку облили бензином і підпалили. З важкими опіками тіла її госпіталізували до місцевої лікарні. За інформацією медиків, стан жінки середньої тяжкості. Поліція розпочала досудове розслідування.
Як повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції, інформація про отримання опіків 48-річною жінкою надійшла до відділу поліції № 1 (м. Глобине) 19 жовтня, близько 15.00. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.
За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочате досудове розслідування за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.
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