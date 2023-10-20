Облив жінку бензином і підпалив – на Глобинщині затримали чоловіка за замах на умисне вбивство

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 302

У скоєнні злочину поліція підозрює родича потерпілої, який це зробив у стані сп’яніння

В одному з сіл Глобинщини жінку облили бензином і підпалили. З важкими опіками тіла її госпіталізували до місцевої лікарні. За інформацією медиків, стан жінки середньої тяжкості. Поліція розпочала досудове розслідування.

Як повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції, інформація про отримання опіків 48-річною жінкою надійшла до відділу поліції № 1 (м. Глобине) 19 жовтня, близько 15.00. На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції.

— Отримавши повідомлення про злочин, на місце події прибули поліцейські спільно з окружним прокурором. У ході проведення першочергових слідчих та оперативних заходів встановлено, що до злочину причетний родич потерпілої, 1996 року народження. За попередньою інформацією, чоловік, перебуваючи в стані сп’яніння, облив потерпілу бензином та підпалив. Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу — тримання під вартою, — повідомив начальник відділу № 1 Кременчуцького районного управління поліції Сергій Джулай.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, розпочате досудове розслідування за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.