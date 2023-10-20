Поліція Полтави розшукує безвісно зниклу Альону Аксаментову

Полтавським районним управлінням поліції розшукується безвісно зникла 35-річна полтавка Аксаментова Альона Олегівна (дівоче прізвище — Журба). За наявною інформацією жінка залишила місце проживання 2 жовтня.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.
Прикмети зниклої: Зріст — 165 см, середньої статури. Має темне волосся та карі очі. На момент зникнення була одягнена у чорну сукню та чорне взуття.
Жінка має особливу прикмету — кольорове татуювання на тілі у вигляді корони.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.