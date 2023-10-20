Поліція Полтави розшукує безвісно зниклу Альону Аксаментову

Сьогодні, 11:10 Переглядів: 352 Коментарів: 1

Полтавським районним управлінням поліції розшукується безвісно зникла 35-річна полтавка Аксаментова Альона Олегівна (дівоче прізвище — Журба). За наявною інформацією жінка залишила місце проживання 2 жовтня.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.

Прикмети зниклої: Зріст — 165 см, середньої статури. Має темне волосся та карі очі. На момент зникнення була одягнена у чорну сукню та чорне взуття.

Жінка має особливу прикмету — кольорове татуювання на тілі у вигляді корони.

— Якщо вам відома інформація про цю жінку, що допоможе пришвидшити її розшук, просимо повідомити до Полтавського районного управління поліції за телефонами (0532)51-77-55, 099-33-94-571, 050-83-35-214 або за номером 102, — йдеться у повідомленні.