Генштаб ЗСУ про рекордні втрати російської армії: за добу знищено 55 танків та понад 1300 окупантів

Загальна кількість знищених танків російської армії з початку повномасштабної війни перевалила за 5 тисяч, а артилерійських систем – 7 тисяч
Генеральний штаб Збройних сил України вранці 20 жовтня повідомив про 90 бойових зіткнень, які відбулися впродовж минулої доби.
Протягом минулої доби ВПС України завдали 14 авіаційних ударів по командному пункту та зосередженню військ, озброєнь та військової техніки ворога. Ще 4 авіаційних ударів було нанесено по зенітно-ракетних системах противника.
Українські ракетні війська вразили 1 командний пункт, 2 райони концентрації військ, озброєнь та військової техніки, 2 важкі вогнемети ТОС-1А «Сонцепік» та 13 артилерійських систем окупантів.
Загальні втрати російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 292 060 осіб, 5047 танків, 9557 бойових броньованих машин та понад 7 тисяч артилерійських систем - повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Лише за один вчорашній день ворог втратив 1380 окупантів, 55 танків та 120 бойових броньованих машин, що значно більше, ніж у попередні дні. Це свідчить про важкі бої на багатьох ділянках фронту.
Для порівняння надаємо втрати ворога за даними Генштабу ЗСУ станом на ранок вчора та ранок сьогодні - за кількома позиціями різниця становить від 2-х (по особовому складу) до 5 (по танках) та 7 (по ББМ) разів!
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