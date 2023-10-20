Генштаб ЗСУ про рекордні втрати російської армії: за добу знищено 55 танків та понад 1300 окупантів

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Загальна кількість знищених танків російської армії з початку повномасштабної війни перевалила за 5 тисяч, а артилерійських систем – 7 тисяч

Генеральний штаб Збройних сил України вранці 20 жовтня повідомив про 90 бойових зіткнень, які відбулися впродовж минулої доби.

- Противник завдав 12 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах, — йдеться у повідомленні.

Протягом минулої доби ВПС України завдали 14 авіаційних ударів по командному пункту та зосередженню військ, озброєнь та військової техніки ворога. Ще 4 авіаційних ударів було нанесено по зенітно-ракетних системах противника.

Українські ракетні війська вразили 1 командний пункт, 2 райони концентрації військ, озброєнь та військової техніки, 2 важкі вогнемети ТОС-1А «Сонцепік» та 13 артилерійських систем окупантів.

Загальні втрати російських окупаційних військ з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 292 060 осіб, 5047 танків, 9557 бойових броньованих машин та понад 7 тисяч артилерійських систем - повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Лише за один вчорашній день ворог втратив 1380 окупантів, 55 танків та 120 бойових броньованих машин, що значно більше, ніж у попередні дні. Це свідчить про важкі бої на багатьох ділянках фронту.

Для порівняння надаємо втрати ворога за даними Генштабу ЗСУ станом на ранок вчора та ранок сьогодні - за кількома позиціями різниця становить від 2-х (по особовому складу) до 5 (по танках) та 7 (по ББМ) разів!



