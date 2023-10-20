У Глобиному на Полтавщині автівка збила велосипедистку з трирічною дитиною - обидва травмовані

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Учора, 19 жовтня, близько 7.30, в місті Глобине Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода в якій травми отримали жінка та її малолітня дитина.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.

За попередньою версією слідства, автомобіль Skoda, під керуванням 48-річного водія, зіткнувся із 29-річною велосипедисткою, яка перевозила 3-річну доньку.

Унаслідок ДТП жінка та дитина з травмами госпіталізовані.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Глобинської окружної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.