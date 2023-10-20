Гурт «ТІК» у Кременчуці: «запалювали», збирали донати та посилали москалів

Сьогодні, 12:09 Переглядів: 280

Перед виступом «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з солістом гурту Віктором Бронюком та запитав про творчу та благодійну діяльність.

«Чому 18+?» — запитали ми у Віктора. Він розповів, що це зовсім не через те, що одна з найпопулярніших пісень сьогодення «Кац@пи» містить нецензурні слова. «18+» — це про «повноліття» гурту.

Цього року «ТІК» святкує своє 18-річчя. За цей час склад гурту змінювався декілька разів, але завжди музиканти по-справжньому «запалювали» на сцені та робили це щиро, з любов’ю до справи, якою займаються, та великою повагою до шанувальників.

На ювілейний концерт вони підготували свої найкращі пісні, а також презентували нові композиції. Серед найпопулярніших, які дуже «заходять» шанувальникам, — «Вчителька», «Олені», «Свєта», «Альона» та інші.

Віктор Бронюк розповів, що в нього немає «улюблених» пісень. Він є автором всіх композицій, які виконує гурт, тому до кожної ставиться, як до дитини. Але є пісні, які особливо до душі. Це ліричні композиції, а також пісні «Я люблю Україну» та «Журавлі». Про останню Віктор каже, як про глибоко емоційну.

— Коли я співаю «Журавлі» та бачу в залі жінок з дітьми, на очах яких з’являються сльози, я розумію, що вони втратили найріднішого — чоловіка, батька. Це дуже важко бачити. Кожне виконання цієї пісні я присвячую нашим героям, які віддали своє життя заради нашого. Також ця пісня — це ще одне нагадування про те, що війна не десь там, вона тут й стосується кожного, — сказав Віктор.

Він також розповів про те, як змінилася його творчість після повномасштабного вторгнення рф.

— Війна почалася у 2014 році. З того часу ми, як і багато інших українців, стали по-іншому ставитися до життя, багато розуміти, цінувати спокій, мир. А після лютого 2022 року ми всі в одну мить подорослішали, стали цінувати життя! За цей час я встиг побути солдатом — рік та два місяці був у складі збройних сил. Зараз я солдат запасу, а кілька учасників гурту досі є військовослужбовцями. Ми багато спілкуємося з військовими, даємо концерти для них і стараємося допомагати всім, чим можемо, — розповів Віктор.

Зазначимо, що «ТІК» давно займається благодійністю. Віктор Бронюк є очільником благодійного фонду «Подільська громада», в якому є багато різних направлень, програм. Одна з найпопулярніших — стипендіальна програма підтримує талановитих дітей, тобто фонд або придбає музичні інструменти для дітей, або сплачує навчання у музичній школі.

— Також ми допомагаємо військовим. Купляємо автівки, квадрокоптери, різні засоби комунікації, спецприлади та інше — все, що потрібно хлопцям. На кожному концерті ми збираємо донати, розігруємо лоти та всі кошти віддаємо на ЗСУ. На сьогоднішньому концерті ми також проведемо аукціон, — розповів артист.

Крім того, він розповів, що найдорожчими для гурту й для нього особисто, є шеврони, які дарують військові. Декілька разів музикантам дарували гільзи з-під снарядів — їх потів також розігрують на благодійних аукціонах.

Як і всі українці, Віктор Бронюк мріє про мир, й своєю роботою та донатами наближає його. А працює «ТІК» багато. Графік роботи 24/7 залишається незмінним.

— Було таке, що за місяць ми відіграли 26 концертів. Це дуже багато, але це дає можливість зібрати ще більше грошей на ЗСУ, — підкреслив соліст гурту.

На питання з ким із музикантів він хотів би заспівати дуетом, відповів, що з кимось із молоді: «Зараз дуже багато молодих талановитих виконавців. Якщо хтось зробить цікаву пропозицію, я з радістю заспіваю разом».

На останок Віктор побажав всім скорішою Перемоги та запросив на концерт.

В залі був аншлаг. Шанувальники зустрічали артиста оплесками. Кожну пісню супроводжували танці, овації та крики «Браво».

«ТІК» по-справжньому «запалював» — дві години пролетіли непомітно.

На благодійному аукціоні музиканти розіграли бейджи артистів, футболки з надписом «ТІК», гітару та прапор з автографами кожного учасника гурту.

Завершився концерт виконанням пісні «Кац@пи», яку разом з музикантами заспівали всі присутні в залі. Нею ще раз нагадали москалям, куди їм треба йти з нашої рідної країни.

«ТІК» — абревіатура Тверезість і Культура

Мирослава УКРАЇНСЬКА