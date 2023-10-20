Гурт «ТІК» у Кременчуці: «запалювали», збирали донати та посилали москалів

У четвер, 19 жовтня, у Кременчуці в міському палаці культури відбувся концерт гурту «ТІК». Артисти презентували альбом «18+»
Перед виступом «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з солістом гурту Віктором Бронюком та запитав про творчу та благодійну діяльність.
«Чому 18+?» — запитали ми у Віктора. Він розповів, що це зовсім не через те, що одна з найпопулярніших пісень сьогодення «Кац@пи» містить нецензурні слова. «18+» — це про «повноліття» гурту.
Цього року «ТІК» святкує своє 18-річчя. За цей час склад гурту змінювався декілька разів, але завжди музиканти по-справжньому «запалювали» на сцені та робили це щиро, з любов’ю до справи, якою займаються, та великою повагою до шанувальників.
На ювілейний концерт вони підготували свої найкращі пісні, а також презентували нові композиції. Серед найпопулярніших, які дуже «заходять» шанувальникам, — «Вчителька», «Олені», «Свєта», «Альона» та інші.
Віктор Бронюк розповів, що в нього немає «улюблених» пісень. Він є автором всіх композицій, які виконує гурт, тому до кожної ставиться, як до дитини. Але є пісні, які особливо до душі. Це ліричні композиції, а також пісні «Я люблю Україну» та «Журавлі». Про останню Віктор каже, як про глибоко емоційну.
Він також розповів про те, як змінилася його творчість після повномасштабного вторгнення рф.
Зазначимо, що «ТІК» давно займається благодійністю. Віктор Бронюк є очільником благодійного фонду «Подільська громада», в якому є багато різних направлень, програм. Одна з найпопулярніших — стипендіальна програма підтримує талановитих дітей, тобто фонд або придбає музичні інструменти для дітей, або сплачує навчання у музичній школі.
Крім того, він розповів, що найдорожчими для гурту й для нього особисто, є шеврони, які дарують військові. Декілька разів музикантам дарували гільзи з-під снарядів — їх потів також розігрують на благодійних аукціонах.
Як і всі українці, Віктор Бронюк мріє про мир, й своєю роботою та донатами наближає його. А працює «ТІК» багато. Графік роботи 24/7 залишається незмінним.
На питання з ким із музикантів він хотів би заспівати дуетом, відповів, що з кимось із молоді: «Зараз дуже багато молодих талановитих виконавців. Якщо хтось зробить цікаву пропозицію, я з радістю заспіваю разом».
На останок Віктор побажав всім скорішою Перемоги та запросив на концерт.
В залі був аншлаг. Шанувальники зустрічали артиста оплесками. Кожну пісню супроводжували танці, овації та крики «Браво».
«ТІК» по-справжньому «запалював» — дві години пролетіли непомітно.
На благодійному аукціоні музиканти розіграли бейджи артистів, футболки з надписом «ТІК», гітару та прапор з автографами кожного учасника гурту.
Завершився концерт виконанням пісні «Кац@пи», яку разом з музикантами заспівали всі присутні в залі. Нею ще раз нагадали москалям, куди їм треба йти з нашої рідної країни.
«ТІК» — абревіатура Тверезість і Культура
Мирослава УКРАЇНСЬКА
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