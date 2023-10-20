Учора в Кременчуці сталося ДТП - автівка зіткнулася з мотоциклістом

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Дорожньо-транспортна пригода сталася у Кременчуці 19-го жовтня, близько 16.30, на нерегульованому перехресті вулиць Гайдамацької та Пілотів. Поліція встановлює обставини події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.

За попередньою інформацією, автомобіль Fiat, яким керував 68-річний місцевий водій, зіткнувся з мотоциклом Kawasaki, під керуванням 18-річним юнаком. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди мотоцикліста, який отримав травми, госпіталізували.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.