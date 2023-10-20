У Кременчуці з’явиться комунальна ветклініка

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 170

На баланс КП «Спецсервіс-Кременчук» передали комплекс приміщень на вул. Мазепи, 39. Там планують створити комунальну ветеринарну клініку.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчука 19 жовтня.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що окрім опіки над безпритульними тваринами, підприємство надаватиме послуги, які пропонують у ветклініках.

У коментарі ТЪ директор КП «Спецсервіс-Кременчук» Віктор Бардаков розповів, що у новій ветклініці планують стерилізувати безпритульних тварин — на сьогодні у місті нарахували 4,5 тис. особин. Комунальне підприємство нині не справляється з такою кількістю тварин — не вистачає місця і фахівців, зазначив Віктор Бардаков.

Крім того, КП «Спецсервіс-Кременчук» буде домовлятися з приватними ветклініками, аби ті допомагали стерилізувати тварин.

У майбутньому у ветклініці планують працювати і з домашніми тваринами. Зазначимо, що на сьогодні у Кременчуці діє одна районна державна ветеринарна лікарня.

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