Пошуки ветеринарів, видача закордонних паспортів тваринам та щеплення: будні держветлікарні

Напередодні Дня працівників ветеринарної медицини, який цьогоріч припадає на 14 серпня, ТелеграфЪ відвідав Кременчуцьку районну державну лікарню ветеринарної медицини на вул. Київській, 7а.
За останні півтора року тут багато зробили для належної роботи лікарні. Проводяться щеплення тварин, протиепізоотичні заходи та заходи диспансеризації. Обладнано хірургічний, терапевтичний та епізоотичний кабінети. Прийшли працювати досвідчені спеціалісти по роботі з великою рогатою худобою. Закуплено УЗД апарат. У наявності достатньо хірургічних інструментів.
Однією з причин такої ситуації є те, що з травня працівники районної держветлікарні не отримують зарплатню. Водночас зарплату не отримує вся ветеринарна служба області.
З приводу наявності вакцин, Юрій Сливка пояснив, що наразі лікарня має тільки те, що надає держава та є можливість закупити за власні кошти в сучасних умовах. Багатокомпонентних вакцин від кількох хвороб на сьогодні ветлікарня не має. Оскільки немає відповідного фінансування.
На запитання щодо того, які організації видають паспорти для тварин для виїзду за кордон, начальник КРДЛВ повідомив, що у Кременчуці такий паспорт можна отримати саме у державній районній ветеринарній лікарні. Це займе приблизно 45 хв.
Дізнатися, що потрібно для отримання паспорта для тварин для виїзду за кордон можна за номером телефона 0536-757795 (стаціонарний).
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер