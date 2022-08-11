Пошуки ветеринарів, видача закордонних паспортів тваринам та щеплення: будні держветлікарні

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 123

Як сьогодні живе держветлікарня у Кременчуці

Напередодні Дня працівників ветеринарної медицини, який цьогоріч припадає на 14 серпня, ТелеграфЪ відвідав Кременчуцьку районну державну лікарню ветеринарної медицини на вул. Київській, 7а.

За останні півтора року тут багато зробили для належної роботи лікарні. Проводяться щеплення тварин, протиепізоотичні заходи та заходи диспансеризації. Обладнано хірургічний, терапевтичний та епізоотичний кабінети. Прийшли працювати досвідчені спеціалісти по роботі з великою рогатою худобою. Закуплено УЗД апарат. У наявності достатньо хірургічних інструментів.

- Єдина суттєва проблема лікарні - відсутність кваліфікованих хірургів і спеціалістів по роботі з невеликими та дрібними хатніми тваринами, такими як: кішки, собаки, хом'ячки тощо. На жаль, такі спеціалісти або зовсім не хочуть йти працювати до державної ветлікарні, або влаштовуються на роботу та через кілька днів ідуть до приватних ветклінік, - розповів Юрій Сливка.

Однією з причин такої ситуації є те, що з травня працівники районної держветлікарні не отримують зарплатню. Водночас зарплату не отримує вся ветеринарна служба області.

- Не дивлячись на це, ветлікарня працює, плани протиепізоотичних заходів виконуються, вакцин та медикаментів вистачає, - повідомив очільник КРДЛВ.

З приводу наявності вакцин, Юрій Сливка пояснив, що наразі лікарня має тільки те, що надає держава та є можливість закупити за власні кошти в сучасних умовах. Багатокомпонентних вакцин від кількох хвороб на сьогодні ветлікарня не має. Оскільки немає відповідного фінансування.

- Весіння диспансеризація закінчилася вдало, зокрема за активної підтримки наших ОТГ. Наразі триває підготовка до осінньої - розробляється графік щеплення тварин з вересня, - додав він.

На запитання щодо того, які організації видають паспорти для тварин для виїзду за кордон, начальник КРДЛВ повідомив, що у Кременчуці такий паспорт можна отримати саме у державній районній ветеринарній лікарні. Це займе приблизно 45 хв.

- Вартість оформлення та видачі паспорта українською та англійською мовами складає 358.50 грн. До цього треба додати сплату за адмінпослуги у розмірі 51.29 грн, - заявив очільник КРДЛВ. - Усі гроші йдуть через касу.

Дізнатися, що потрібно для отримання паспорта для тварин для виїзду за кордон можна за номером телефона 0536-757795 (стаціонарний).