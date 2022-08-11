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Кременчук, Культура

У Кременчуці можуть назвати набережну на честь Михайла Парнети

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 64

 

Питання обговорили на комісії з питань найменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів

Вулицю Генерала Жадова запропонували перейменувати на честь Почесного громадянина Кременчука та відомого хірурга Михайла Парнети. З пропозицією виступила екскерівник «Просвіти» Людмила Корецька на засіданні комісії з питань найменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів.

За її словами, Михайло Парнета працював у лікарні з 1962 року. За майже 70 років роботи врятував понад 10 000 життів. Також він брав активну участь у встановленні пам'ятника Тарасу Шевченку у Кременчуці. Тому символічно було б назвати вулицю, яка поєднує лікарню та пам'ятник, що були пов'язані з життям Михайла Парнети.

На жаль, термін надання пропозицій завершився, ще й вулиця пройшла голосування громадськістю.

Активіст Артем Ряса запропонував назвати на честь Михайла Парнети набережну біля пам'ятника Шевченка або сквер, який знаходиться на річковому вокзалі. Його пропозицію підтримали члени комісії, які в майбутньому мають опрацювати дану пропозицію.

Нагадаємо, що у 2017 році комісія на чолі з Юрієм Гриценком рекомендували винести на сесію Кременчуцької міської ради, щоб присвоїти ім'я відомого кременчуцького лікаря Михайла Парнети лікарні «Придніпровська».

Лікарні «Придніпровська» присвоять ім’я відомого лікаря Михайла Парнети
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Автор: Альона Душенко
Теги: Михайло Парнета лікарня Придніпровська перейменування
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