Кременчужанка обурюється, що міська влада не виділяє кошти на ремонт укриттів у дитсадках

До нашої редакції звернулася кременчужанка Любов, яка добивається того, аби у дитсадках нашого міста запрацювали хоча б чергові групи.
А ось і відповідь, яку вона отримала від департаменту освіти і науки Полтавської ОВА:
У тексті йдеться про те, що на оснащення укриттів у закладах освіти потрібне додаткове фінансування. Але такі витрати зараз не на часі.
Нагадаємо, що у 18% шкіл Полтавщини є укриття і вони зможуть розпочати навчальний рік в очному форматі. Зараз укриття у закладах освіти у інших громадах приводять до вимог нормативів за виділені на це кошти.
За даними видання «Полтавщина», у Полтаві зроблять капітальні ремонти у підвалах (які слугуватимуть укриттями) 23-х дитсадків та шкіл. Станом на 20 липня уже почали укладати договори на розробку проєктів капремонтів.
|№
|Навчальний заклад
|Очікувана вартість розробки документації
|Виконавець проєкту
|1
|ДНЗ № 2 «Віночок»
|250 000
|визначається
|2
|ДНЗ № 6 «Дивограй»
|49 986
|Полтавагропроект
|3
|ДНЗ № 7 «Теремок»
|150 000
|визначається
|4
|ДНЗ № 12 «Ведмежатко»
|300 000
|визначається
|5
|ДНЗ № 13 «Сонечко»
|250 000
|визначається
|6
|ДНЗ № 27 «Зірочка»
|визначається
|визначається
|7
|ДНЗ № 29 «Орлятка»
|130 000
|визначається
|8
|ДНЗ № 34 «Журавлик»
|49 986
|Полтавагропроект
|9
|ДНЗ № 36 «Школа здоров’я»
|49 986
|Полтавагропроект
|10
|ДНЗ № 37 «Білосніжка»
|49 986
|Полтавагропроект
|11
|ДНЗ № 40 «Ромашка»
|100 000
|визначається
|12
|ДНЗ № 41 «Гніздечко»
|визначається
|визначається
|13
|ДНЗ № 55 «Незабудка»
|визначається
|визначається
|14
|ДНЗ № 63 «Казка»
|визначається
|визначається
|15
|ДНЗ № 65 «Школа здоров’я»
|200 000
|визначається
|16
|ДНЗ № 74 «Джерельце»
|250 000
|визначається
|17
|ДНЗ № 78 «Пізнайко»
|250 000
|визначається
|18
|ДНЗ № 83 «Дзвіночок»
|230 000
|визначається
|19
|ЗОШ № 2
|визначається
|визначається
|20
|ЗОШ № 28
|400 000
|визначається
|21
|ПШ № 41
|визначається
|визначається
|22
|ПШ № 44
|визначається
|визначається
|23
|ПШ № 46
|300 000
|визначається
У пріоритеті управління капітального будівництва – зробити ремонти у великих підвалах дитсадків та початкових шкіл. А управління освіти має привести до ладу решту укриттів у школах та садках у рамках невеликих поточних ремонтів.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер