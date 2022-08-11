Кременчужанка обурюється, що міська влада не виділяє кошти на ремонт укриттів у дитсадках

Сьогодні, 19:33 Переглядів: 196

Через відсутність укриттів у місті не відкривають чергові групи для дітей

До нашої редакції звернулася кременчужанка Любов, яка добивається того, аби у дитсадках нашого міста запрацювали хоча б чергові групи.

Прохання опублікувати продовження історії про тотальне небажання міської влади на чолі з мером Віталієм Малецьким відкривати хоча б чергові групи у дитячих садочках нашого міста. Опублікуйте цю недолугу відповідь на запит про конкретні заходи, вжиті владою для відкриття хоча б чергових груп у садочках. У мене особисто виникає цілком логічне питання: чи ви, наші «любі» можновладці, намагалися знайти додаткове фінансування, чи зверталися із запитом про необхідність цього додаткового фінансування до керівництва області, до спонсорів, до волонтерів? Складається враження, що окрім продукування величезної кількості паперів, пояснюючих чому всі дитячі садочки у місті досі зачинені, ви не зробили НІЧОГО і не збираєтеся НІЧОГО робити. Тому, з огляду на те, що керівництво міста не хоче вирішувати цю проблему, я буду звертатися до Офісу Президента і в інші профільні державні інтитуції? - написала нам Любов.

А ось і відповідь, яку вона отримала від департаменту освіти і науки Полтавської ОВА:

У тексті йдеться про те, що на оснащення укриттів у закладах освіти потрібне додаткове фінансування. Але такі витрати зараз не на часі.

Нагадаємо, що у 18% шкіл Полтавщини є укриття і вони зможуть розпочати навчальний рік в очному форматі. Зараз укриття у закладах освіти у інших громадах приводять до вимог нормативів за виділені на це кошти.

За даними видання «Полтавщина», у Полтаві зроблять капітальні ремонти у підвалах (які слугуватимуть укриттями) 23-х дитсадків та шкіл. Станом на 20 липня уже почали укладати договори на розробку проєктів капремонтів.

№ Навчальний заклад Очікувана вартість розробки документації Виконавець проєкту 1 ДНЗ № 2 «Віночок» 250 000 визначається 2 ДНЗ № 6 «Дивограй» 49 986 Полтавагропроект 3 ДНЗ № 7 «Теремок» 150 000 визначається 4 ДНЗ № 12 «Ведмежатко» 300 000 визначається 5 ДНЗ № 13 «Сонечко» 250 000 визначається 6 ДНЗ № 27 «Зірочка» визначається визначається 7 ДНЗ № 29 «Орлятка» 130 000 визначається 8 ДНЗ № 34 «Журавлик» 49 986 Полтавагропроект 9 ДНЗ № 36 «Школа здоров’я» 49 986 Полтавагропроект 10 ДНЗ № 37 «Білосніжка» 49 986 Полтавагропроект 11 ДНЗ № 40 «Ромашка» 100 000 визначається 12 ДНЗ № 41 «Гніздечко» визначається визначається 13 ДНЗ № 55 «Незабудка» визначається визначається 14 ДНЗ № 63 «Казка» визначається визначається 15 ДНЗ № 65 «Школа здоров’я» 200 000 визначається 16 ДНЗ № 74 «Джерельце» 250 000 визначається 17 ДНЗ № 78 «Пізнайко» 250 000 визначається 18 ДНЗ № 83 «Дзвіночок» 230 000 визначається 19 ЗОШ № 2 визначається визначається 20 ЗОШ № 28 400 000 визначається 21 ПШ № 41 визначається визначається 22 ПШ № 44 визначається визначається 23 ПШ № 46 300 000 визначається

- До початку навчального року ми не встигнемо, тендерні процедури триватимуть мінімум місяць. Думаю, до кінця вересня зробимо нормальні сховища, в які діти не будуть боятися заходити. Зробимо гарне освітлення, санвузол, унітази, умивальники, вентиляцію, стелі, підлоги й мінімальне меблювання. Дітям повинно бути комфортно, бо тривоги можуть тривати кілька годин. Для дітей укриття повинно бути звичною кімнатою, щоби вони не лякалися від того, що десь ховаються, – прокоментував начальник управління капітального будівництва Максим Медведєв.

У пріоритеті управління капітального будівництва – зробити ремонти у великих підвалах дитсадків та початкових шкіл. А управління освіти має привести до ладу решту укриттів у школах та садках у рамках невеликих поточних ремонтів.