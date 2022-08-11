Картопля по 10, м’ясо по 110: у Кременчуці ціни не перевищують загальнодержавні

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Держпродспоживслужба відмоніторила ціни на соціально значимі продукти, порушень не виявила

У Кременчуці та районі ціни на продукти, паливо та ліки не перевищують загальноукраїнські, завищень у торговельних мережах Кременчука не виявили. Про це сьогодні під час брифінгу розповів начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік.

Так, середня ціна на борошно у торговельних мережах становить 17,25 гривень/кг, хліб (0,5 кг) - 16,20 гривень, картопля - 9,90 гривень/кг, свинина - 109,5 гривень /кг.

Літр бензину А-95 та А-92 на АЗС району коштує 47,49 гривень, дизпалива - 54,49 гривень, газу - 27,64 гривень.

Детальніше дивіться у відсканованому документі.

За даними в.о. начальника Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби, моніторинг цін проводили у торговельних мережах «Маркетопт»,«АТБ», «Оптовичок», «Ілона» та «Фоззі» 10 серпня.