Тільки 18% шкіл Полтавщини готові працювати очно

На Полтавщині представники обласної військової адміністрації та ДСНС обстежили 623 заклади освіти, щоб з'ясувати, чи є можливість їх використовувати для укриття. Із них 228 можуть бути допущені до очної форми навчання, що складає 18% від загальної кількості.
Наразі оглянули школи 17 громад області. Активно ведуться роботи в Мартинівській, Нехворощанській, Лубенській, Гоголівській і Великобагачанській громадах.
Найбільше шкіл мають облаштовані укриття у:
Укриття приводять до вимог нормативів за виділені на це кошти. Крім того, в територіальних громадах області оснащуються школи генераторами, на що з обласного бюджету направили 20 млн. грн.
Опитування батьків в області показало, що переважна більшість (65,5%) висловлюються за онлайн навчання, 30,8% – за офлайн, 3,7% батьків – не визначились або підтримують змішану форму навчання.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер