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Кременчук, Освіта, Україна, Світ

Тільки 18% шкіл Полтавщини готові працювати очно

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 212

 

Йдеться про навність у них укриттів

На Полтавщині представники обласної військової адміністрації та ДСНС обстежили 623 заклади освіти, щоб з'ясувати, чи є можливість їх використовувати для укриття. Із них 228 можуть бути допущені до очної форми навчання, що складає 18% від загальної кількості.

Наразі оглянули школи 17 громад області. Активно ведуться роботи в Мартинівській, Нехворощанській, Лубенській, Гоголівській і Великобагачанській громадах.

Найбільше шкіл мають облаштовані укриття у:

  • Глобинській і Горішньоплавнівській громадах Кременчуцького району;
  • Лубенській, Оржицькій, Хорольській та Чорнухинській громадах Лубенського району;
  • Великобудищанській, Миргородській, Гадяцькій, Гоголівській, Заводській, Ломишнянській, Лютенській, Петрвсько-Роменській, Сергіїській, Шишацькій Миргородського району;
  • Диканській, Полтавській, Чутівській, Зіньківській, Кобеляцькій, Нехворощанській, Решетилівській, Скороходівській громадах Полтавського району.

Укриття приводять до вимог нормативів за виділені на це кошти. Крім того, в територіальних громадах області оснащуються школи генераторами, на що з обласного бюджету направили 20 млн. грн.

Опитування батьків в області показало, що переважна більшість (65,5%) висловлюються за онлайн навчання, 30,8% – за офлайн, 3,7% батьків – не визначились або підтримують змішану форму навчання.

У жодній школі Кременчука немає бомбосховища, а підвали не відповідають вимогам до укриття
- Формат навчання з 1 вересня буде різний: в офлайн-режимі працюватимуть лише ті навчальні заклади, в яких є належно обладнані укриття; школи які не матимуть укриттів, будуть надавати освіту в онлайн-форматі або практикувати змішану форму. Змішана форма поєднує очний і дистанційний режими. Таке поєднання підходить для різних занять, наприклад, практичні та лабораторні заняття – в очному режимі, лекційні – дистанційно, – розповіла Галина Власюк, т.в.о. директора департаменту освіти і науки ПОВА.
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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: resonance.ua
Теги: школи укриття обстеження
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