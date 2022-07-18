У жодній школі Кременчука немає бомбосховища, а підвали не відповідають вимогам до укриття

Сьогодні, 20:19 Переглядів: 631

У серпні стане відомо, як навчатимуться кременчуцькі школярі – очно чи дистанційно

Стали відомі результати опитування батьків щодо того, як мають навчатися кременчуцькі школярі у 2022-2023 навчальному році – очно чи дистанційно. За даними мерії, висловило свою думку 20128 респондентів, що складає 93,8% від загальної кількості учнів за списком (із зарахованими в 1 та 10 класи).

Результати опитування такі:

75% батьків обрали дистанційну форму навчання;

22% батьків обрали очну форму навчання;

3% батьків відповіли, що їх діти перебувають за кордоном і не планують продовжувати навчання в школах Кременчука.

І ТЪ провів аналогічне опитування на сайті. З 338 голосів опитані віддали 244 за дистанційне навчання і 94 – за очне.

Також, відповідно до розпорядження міського голови, у нашому місті створили комісію, яка обстежувала укриття закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та оцінювала їхню готовність. До її складу увійшли представники управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, управління лікувально-профілактичної допомоги населенню Департаменту охорони здоров’я, управління державного архітектурно-будівельного контролю, відділу екологічної безпеки, Кременчуцького районного управління поліції, Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Комісія визначила:

у 8 (25%) закладах загальної середньої освіти Кременчуцької територіальної громади укриття відсутні;

24 (75%) заклади мають підвальні приміщення, що не відповідають вимогам до укриття;

у жодному закладі бомбосховищ немає.

Тож організація освітнього процесу залежатиме від безпекової ситуації в кожному населеному пункті. Відповідно до законодавства, з урахуванням вищезазначеної інформації на серпневих педагогічних радах визначать режими роботи шкіл та форми здобуття освіти у наступному навчальному році.