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Кременчук, Освіта

У жодній школі Кременчука немає бомбосховища, а підвали не відповідають вимогам до укриття

Сьогодні, 20:19 Переглядів: 631

 

У серпні стане відомо, як навчатимуться кременчуцькі школярі – очно чи дистанційно

Стали відомі результати опитування батьків щодо того, як мають навчатися кременчуцькі школярі у 2022-2023 навчальному році – очно чи дистанційно. За даними мерії, висловило свою думку 20128 респондентів, що складає 93,8% від загальної кількості учнів за списком (із зарахованими в 1 та 10 класи).

Результати опитування такі:

  • 75% батьків обрали дистанційну форму навчання;
  • 22% батьків обрали очну форму навчання;
  • 3% батьків відповіли, що їх діти перебувають за кордоном і не планують продовжувати навчання в школах Кременчука.

І ТЪ провів аналогічне опитування на сайті. З 338 голосів опитані віддали 244 за дистанційне навчання і 94 – за очне.

Також, відповідно до розпорядження міського голови, у нашому місті створили комісію, яка обстежувала укриття закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та оцінювала їхню готовність. До її складу увійшли представники управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, управління лікувально-профілактичної допомоги населенню Департаменту охорони здоров’я, управління державного архітектурно-будівельного контролю, відділу екологічної безпеки, Кременчуцького районного управління поліції, Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби, Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Комісія визначила:

  • у 8 (25%) закладах загальної середньої освіти Кременчуцької територіальної громади укриття відсутні;
  • 24 (75%) заклади мають підвальні приміщення, що не відповідають вимогам до укриття;
  • у жодному закладі бомбосховищ немає.

Тож організація освітнього процесу залежатиме від безпекової ситуації в кожному населеному пункті. Відповідно до законодавства, з урахуванням вищезазначеної інформації на серпневих педагогічних радах визначать режими роботи шкіл та форми здобуття освіти у наступному навчальному році.

Кременчуцькі батьки вимагають від мерії відкрити чергові групи у дитячих садках
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Автор: Катерина Турубара
Теги: навчання школярі укриття опитування школи
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