Кременчуччина втратила ще одного захисника Віталія Підпурного

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На російсько-українській війні загинув ще один захисник з Кременчуцького району, житель села Броварки Віталій Підпурний (03.10.1974). Про це повідомив селищний голова Градизька Мирослав Носа.

- До початку російсько-української війни Віталій Якович працював у СТОВ «Придніпровський край» токарем, а 12 березня 2022 року добровольцем пішов захищати Україну та мир і спокій в наших домівках. Проходив службу в Чернігівській області, у складі 24 прикордонного загону, а з липня боронив рубежі Донецької області. Загинув 17 липня 2022 року в районі Мар'їнки. Залишилася дружина, син та старенька мама. Висловлюємо щирі співчуття родині Героя, - повідомив він.