18 липня двоє кременчужан захворіли на ковід, одну людину з них забрали у лікарню

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За добу одужали два пацієнти

18 липня в місті зареєстрували два випадка захворювання на коронавірусну інфекцію.

За даними мерії, захворіла одна жінка віком 52 роки та чоловік віком 64 роки. Із перше виявлених випадків захворювання один пацієнт перебуває на лікуванні під наглядом сімейного лікаря, а один хворий лікується в інфекційному шпиталі.

Всього в інфекційному шпиталі знаходиться одна людина.

За добу одужали два пацієнти, випадків смерті не було.

Загалом у нашому місті налічують 24 128 інфікованих, одужало 23 404, померло 721.