10 закладів освіти Полтавщини постраждали від ракетних обстрілів рф

За час повномасштабної війни від обстрілів окупантів постраждали 10 закладів освіти Полтавщини. Про це 11 серпня повідомила контент-маркетингова агенція Top Lead. Раніше було відомо про одну школу у Карлівці, де внаслідок вибухової хвилі вилетіли шибки.
Нагадаємо, раніше повідомлялося що на деокупованих територіях України необхідно відновити майже 400 шкіл, близько 300 садочків, 300 лікарень, а також об’єкти ЖКГ – водопостачання, газопостачання, теплопостачання та електропостачання.
На Полтавщині потребують відновлення:
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер