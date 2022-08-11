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Як кременчужанам внести зміни до пенсійної справи онлайн

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 0

Роз'яснення від ПФУ

Для того, щоб внести зміни до пенсійної справи, потрібно скористатися порталом електронних послуг Пенсійного фонду України. Про це повідомляє ПФУ.

 

Які заяви подаються для внесення змін до пенсійної справи?

  • про зміну способу виплати пенсії в разі переведення пенсійної виплати з пошти на банківську картку або навпаки;
  • на зміну виплатних реквізитів – у разі зміни банківських реквізитів або адреси проживання при отриманні пенсійних виплат через пошту;
  • на виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні;
  • про переведення виплати з «Укрпошти» на «Ощадбанк» через платіжну систему MY TRANSFER, що дозволяє отримати пенсію грошовим переказом без відкриття банківського рахунку;
  • про зміну особистих даних пенсіонера – у разі зміни ПІБ та/або паспортних даних.

Як внести зміни до пенсійної справи онлайн?

  1. Авторизуйтесь в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи інтернет-банкінгу.
  2. У лівому боковому меню оберіть розділ «Щодо пенсійного забезпечення» та натисніть вкладку «Внесення змін до пенсійної справи».
  3. Оберіть вид заяви, у зв’язку з чим необхідно внести зміни та заповніть усі її пункти.
  4. Додайте заздалегідь відскановані документи та натисніть «Сформувати заяву».
  5. Перевірте внесені дані і якщо все правильно, натисніть «Підписати та відправити до ПФУ».
  6. Статус обробки заяви можна переглянути у вкладці «Мої звернення».
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Автор: Володимир Дмитренко
Теги: пенсія
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