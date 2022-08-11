Як кременчужанам внести зміни до пенсійної справи онлайн
Сьогодні, 16:31
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Для того, щоб внести зміни до пенсійної справи, потрібно скористатися порталом електронних послуг Пенсійного фонду України. Про це повідомляє ПФУ.
Які заяви подаються для внесення змін до пенсійної справи?
- про зміну способу виплати пенсії в разі переведення пенсійної виплати з пошти на банківську картку або навпаки;
- на зміну виплатних реквізитів – у разі зміни банківських реквізитів або адреси проживання при отриманні пенсійних виплат через пошту;
- на виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї особи, яка перебуває на повному державному утриманні;
- про переведення виплати з «Укрпошти» на «Ощадбанк» через платіжну систему MY TRANSFER, що дозволяє отримати пенсію грошовим переказом без відкриття банківського рахунку;
- про зміну особистих даних пенсіонера – у разі зміни ПІБ та/або паспортних даних.
Як внести зміни до пенсійної справи онлайн?
- Авторизуйтесь в особистому кабінеті за допомогою кваліфікованого електронного підпису чи інтернет-банкінгу.
- У лівому боковому меню оберіть розділ «Щодо пенсійного забезпечення» та натисніть вкладку «Внесення змін до пенсійної справи».
- Оберіть вид заяви, у зв’язку з чим необхідно внести зміни та заповніть усі її пункти.
- Додайте заздалегідь відскановані документи та натисніть «Сформувати заяву».
- Перевірте внесені дані і якщо все правильно, натисніть «Підписати та відправити до ПФУ».
- Статус обробки заяви можна переглянути у вкладці «Мої звернення».
Автор: Володимир Дмитренко
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