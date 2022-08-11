У Полтаві «посадили» трьох «народних міліціонерів ДНР»

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 149

За публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури трьох жителів Донеччини визнали винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та участі у діяльності не передбаченого законом збройного формування (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України). Про це повідомила прокуратура Полтавщини.

Вироками Октябрського районного суду Полтави чоловікам призначене покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Наприкінці лютого цього року чоловіки вступили до так званої «народної міліції» самопроголошеної «Донецької народної республіки» та служили в різних підрозділах мотострілецького батальйону на посадах стрільців. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил рф і зброю.

У складі незаконного збройного формування вони приїхали на територію Сумської області, де виконували накази командирів російської армії, облаштовували блокпости, на яких забезпечували контрольно-пропускні функції (перевіряли документи, особисті речі людей та авто).