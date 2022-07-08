На Полтавщині сімох жителів Донеччини засудили за державну зраду

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Вирок – 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їм майна

За публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури сімох жителів Донеччини визнали винними у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та участі у діяльності не передбаченого законом збройному формуванні (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 260 КК України). Про це сповістила Полтавська обласна прокуратура.

Вироками Октябрського районного суду Полтави цим людям призначили покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їм майна.

Наймолодшому засудженому – 23 роки, найстаршому – 53. Наприкінці лютого цього року чоловіки вступили до так званої «народної міліції» самопроголошеної «Донецької народної республіки» та служили в різних підрозділах мотострілецького батальйону на посадах командира відділення, кулеметника, гранатометника, помічника гранатометника та стрільців. Їм видали камуфляжну форму зразка збройних сил рф і зброю.

У складі незаконного збройного формування засуджені приїхали на територію Сумської області, де виконували накази командирів російської армії, облаштовували блокпости, на яких забезпечували контрольно-пропускні функції (перевіряли документи, особисті речі людей та транспортні засоби).