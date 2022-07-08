Кременчужанка поскаржилася, що у нашому місті тролейбуси пищать і заважають спати зранку

Сьогодні, 18:40 Переглядів: 817

У КТУ їй відповіли, що технічний стан тролейбусів відповідає правилам експлуатації

Кременчужанка Євгенія поскаржилася, що у нашому місті тролейбуси пищать і заважають спати зранку. Через сильну спеку дівчина спить з відчиненими вікнами, а вони виходять на проїжджу частину. Приблизно о 5.00 з вереском починають їздити перші гранатові красені – і спати неможливо.

Євгенія звернулася до Кременчуцького тролейбусного управління зі скаргою щодо цього питання. А невдовзі отримала відповідь:

У тексті йдеться, що технічний стан тролейбусів відповідає правилам експлуатації, а нехарактерний шум гальмівних резисторів не перевищує допустимі значення діючих нормативних документів.

Нагадаємо, що кременчужани скаржилися на «катування ультразвуковим вереском» гранатових красенів ще у 2019 році, мерія направляла лист до Луцького автоскладального заводу корпорації «Богдан Моторс», де і виготовили тролейбуси для нашого міста. Проте таємнича причина тролейбусного вереску у Кременчуці була невідома як у 2020 році, так і зараз. І її не усунули.